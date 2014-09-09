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Во Владивостоке открылся форум "Дальинфоком-2014"
Всего в форуме в течение двух дней примут участие более 500 человек
VII Дальневосточный форум информационных технологий "Дальинфоком-2014" во вторник начал работу в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
Участниками форсайт-сессии станут ректор ДВФУ Сергей ИВАНЕЦ, глава Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, представители компаний Microsoft, ОАО "Ростелеком".
Всего в "Дальинфокоме" в течение двух дней примут участие более 500 человек - представители IT-отрасли, образования и науки, органов власти всех уровней.Сооснователь первого в России частного hardware технопарка Navigator Campus и ангельского фонда GRAVIZapp"s, президент Союза молодых лидеров инноваций Рамиль ИБРАГИМОВ представит вниманию участников секции доклад по теме - "От стартапа до технопарка".
Также во время "Дальинфокома" состоится чемпионат по киберспорту, стартап-школа по запуску собственного бизнеса в сфере IT и интернете. Еще одной темой для круглого стола станет кадровое обеспечение отрасли информационных технологий.
Организатор форума - департамент информатизации и телекоммуникаций администрации Приморского края. Соорганизатор, предоставляющий площадку для проведения форума, - Дальневосточный федеральный университет. Стратегическим партнером Дальинфокома стал "Ростелеком". Официальный партнер форума - компания Microsoft.
Дарья НАУМЕЦ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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