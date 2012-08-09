Администрация Владивостока оказалась в ответе за незаконные рекламные щиты

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа, ZRPRESS. Арбитражный суд Приморского края признал правоту Приморского УФАС России в отношении администрации города Владивостока, которая нарушила часть 1 статью 15 Закона о защите конкуренции.

Напомним, что ООО «Гэллери Сервис» в 2011 году самовольно установило и эксплуатировало на территории г. Владивостока ряд рекламных конструкций, представляющих собой остановочные павильоны с двусторонними световыми коробами (сити-формат на остановочном павильоне).

Администрация Владивостока, зная, что конструкции установлены незаконно, не обращалась в суд с иском об их демонтаже до проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию данных объектов, по результатам которого, между администрацией и ООО «Гэллери Сервис» и был заключен соответствующий договор.

Кроме того, по ряду конструкций, договор на установку которых не был заключен по результатам аукциона, судебные иски были поданы только 19 марта 2012 года, после возбуждения дела Приморским УФАС России.

Таким образом, в результате бездействия администрации г. Владивостока ООО «Гэллери Сервис» в течение длительного срока имело возможность незаконно размещать наружную рекламу на остановочных павильонах, при этом не неся дополнительных затрат, которые оно бы понесло при покупке права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Приморское УФАС России пришло к выводу, что ООО «Гэллери Сервис» в результате бездействия администрации г. Владивостока получило необоснованные преимущества, что привело к ограничению конкуренции на рынке предоставления рекламных услуг в г. Владивостоке, поскольку ни один из хозяйствующих субъектов, кроме ООО «Гэллери Сервис» не мог заниматься размещением наружной рекламы на остановочных павильонах в некоторых районах города.

21 марта 2012 года антимонопольный орган признал факт нарушения администрацией города Владивостока части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции. Дело было прекращено в связи с добровольным устранением нарушения антимонопольного законодательства.

Не согласившись с решением антимонопольного органа, Общество обратилось в Арбитражный суд Приморского края, который 8 августа 2012 года оставил решение и предписание Приморского УФАС России в силе.

«Признав законным наше решение, суд подтвердил обоснованность вывода антимонопольного органа о том, что администрация города Владивостока не только имеет право, но и обязана пресекать случаи незаконного размещения рекламных конструкций, поскольку в противном случае ее бездействие будет являться нарушением антимонопольного законодательства», - прокомментировал руководитель Приморского УФАС России Сергей Вялых.

«Золотой Рог».