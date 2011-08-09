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Кадровый голод на стройках Приморья преодолен
По данным общественного объединения строителей Приморья «Властра», в строительной отрасли края на сегодня преодолен кадровый дефицит.
- Еще месяц назад на рынке труда у строительных подрядчиков не было возможности подобрать прорабов, инженеров ОКСа в возрасте до 50 лет. А именно в таких специалистах последние годы была особенно острая необходимость. Но в июле уже появились свободные профи в этой области, которые желают работать, - отмечает президент «Властры» Людмила ДАВЫДЕНКО. – При этом работодатели предлагают работникам на этих должностях зарплату в 30 тысяч рублей в месяц, но претенденты, особенно молодые специалисты, предлагают себя на рынке за 40-60 тысяч. Особенно, если работа предстоит вахтовым методом.
Что касается рабочих специальностей, то и этот вопрос на сегодня «закрыт» благодаря привлечению иностранной рабочей силы. При этом по рабочим специальностям, не требующим высокой квалификации, появился аутсорсинг. То есть, возникли компании, предлагающие свою рабочую силу на короткий период времени. Например, в них без проблем можно заказать несколько рабочих на 1-2 дня. Раньше этого не было. И услуги этих компаний пользуются высоким спросом, поскольку жизнь и новый социальный налог заставили строительные компании более экономно относиться к рабочей силе и брать ее ровно столько, сколько требуется на конкретный период работы. И это позитивный момент.
Что же касается социальной защищенности, то рабочие трудоустроены именно в той фирме, которая и продает услуги специалистов «напрокат». Они трудоустроены в рекрутинговой фирме на длительный срок - как у моряков, то есть все отношения рабочих и фирмы оформлены в соответствии с законодательством. В то же время строительная подрядная организация, привлекая работников такой фирмы на короткий срок, не тратит время на «формальную сторону дела».
По мнению Людмилы Ивановны, доля рабочих-мигрантов в строительной отрасли края, за исключением стройки на о.Русский, сегодня уже не меньше 30-35%. И речь идет не только о подсобных рабочих. Во многих строительных компаниях вынуждены платить даже опытным строителям рабочих специальностей с большим стажем всего по 14-15 тысяч рублей в месяц. Как объясняют руководители, больше они сегодня платить людям не могут, иначе это приведет к гибели самих компаний. Между тем строителю, чтобы он был заинтересован работать в строительной компании, надо сегодня платить не меньше 25 тысяч рублей в месяц, а если ему приходится снимать квартиру для временного проживания, то и 40-45 тысяч!
Спрос на рабочих строительных специальностей в последнее время стал спокойнее – нет прежних «воплей и крика» по поводу «откуда же их взять». Мигранты, нередко прибывающие стихийно, сверх квоты, «мягко» заполняют все вакансии. В какой-то степени еще держится повышенный спрос на монтажников и сварщиков – заказывают и бригадами, и группами, и отдельных специалистов. Но и по ним дефицит уже не тот.
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