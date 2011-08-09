Дом за месяц? Реально

Холдинг ИНСИ стал одним из пионеров создания технологии строительства быстровозводимых зданий, которая оказалась выгодной всем: производителям, землевладельцам, монтажникам, покупателям (кем бы они ни были).

Итак, что можно делать из быстровозводимых конструкций? Да что угодно! Можно строить жилье (коттеджи, малоэтажные сблокированные постройки), возводить коммерческую недвижимость (торговые комплексы, административные здания, производственные помещения, гостиницы, кафе, рестораны, автозаправочные станции). Можно реконструировать здания, возводить мансарды, пристройки и надстройки. Быстровозводимые здания рождаются действительно в короткие сроки - как правило, в пределах месяца. К слову, редко можно встретить продукт или услугу, которая одинаково подходила бы промышленному предприятию, компании в сфере малого бизнеса или вовсе частному лицу. Но наш случай именно такой.

В основе технологии - металлический каркас с применением легких стальных тонкостенных конструкций. Используются негорючие материалы (утеплитель, внутренняя и наружная обшивка стен, отделка). Интересно, что «Канадское общество астматиков» признало воздух в помещениях из легких металлоконструкций наиболее пригодным для астматиков, а также людей, чувствительных к химикатам и аллергии.

Уместно сказать о долговечности таких конструкций (стальные профили из горячеоцинкованной стали хорошо защищены от коррозии) и об огнестойкости (соответствует необходимым требованиям). А еще представьте, что масса квадратного метра такой стены составляет 40-53 кг при толщине 150-250 мм. Вес квадратного метра несущего стального каркаса здания находится в пределах 25 кг, а вес квадратного метра готового здания составляет 150 кг. Нагрузка на фундамент оказывается в несколько раз меньше по сравнению с деревянным домом! Это позволяет снизить затраты на фундаменты, расширить возможности строительства на «плохих» грунтах, участках с уклоном, поскольку металлический каркас не дает какой-либо усадки.

Очень интересна возможность применения в быстровозводимых зданиях винтовых фундаментов (разноуровневые участки - уже не проблема). Это дает возможность ставить дом там, где удобно. А уж если вздумается однажды такой дом перенести на новое место, и это (в отличие от того же кирпичного дома) опять-таки возможно! Правда, потребуются небольшие дополнительные расходы.

Еще одно важнейшее преимущество технологии быстровозводимого строительства - цена. Для примера возьмем просчет сооружения двухэтажного жилого дома мансардного типа «эконом-класса» общей площадью, скажем, 72 «квадрата». Так вот, стоимость каркаса с утеплителем и обшивкой составит всего-то 594 тыс. руб. Плюс стоимость работы 170 тыс. руб. Итого - 10 600 руб. за квадратный метр! Просто не с чем сравнить.

Кроме того, возведение домов по технологии быстровозводимого строительства выгодно и частным покупателям. Это экономично, быстро, долговечно, защищено от огня. При необходимости можно перевезти на новое место. В плане теплосбережения именно такой дом из быстровозводимых металлических конструкций дает минимальные потери тепла зимой и холода летом. В конструкциях наружных стен применяются легкие стальные тонкостенные профили. Для жилых домов получены заключения госэкспертизы, проведены пожарные испытания. Подбираются соответствующие комплектующие. А в качестве фасадной отделки при данной технологии могут быть использованы: облицовочный кирпич, камень-плитняк, деревянный блок-хаус, профлист, панель фасадная, металлокассеты, фиброцементные плиты, сайдинг и другие материалы. Кстати, здания могут быть укомплектованы за дополнительную плату всеми инженерными сетями, отопительными и водогрейными котлами и бойлерами.

По данным пресс-службы ЗАО «ИНСИ».

ЗАО «ИНСИ».

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