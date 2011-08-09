Колеса для стройки

Строительство объектов саммита АТЭС во Владивостоке стало стимулом для закупки строительной техники местными компаниями. Их руководители уверены, что и после проведения международного форума их техника будет востребована.

Одним из крупнейших подрядчиков на объектах саммита АТЭС является Тихоокеанская мостостроительная компания (ЗАО «ТМК»), базирующаяся в Приморском городе Уссурийске. Она возводит такие стратегические объекты как мост через бухту «Золотой Рог» и автодорога «поселок Новый – Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл» с низководным мостом через Амурский залив.

- Наша компания за последние годы значительно пополнила и обновила свой технический парк, - сообщил заместитель генерального директора ЗАО «ТМК» Александр Гофман.

По его словам, за последнее время компания приобрела 4 новых башенных кранов, произведенных в Китае по французской технологии. Кроме того, купила 100-тонный немецкий кран и еще один 200-тонный из КНР, четыре немецких крана грузоподъемностью от 30 до 50 тонн компании Либхерр. Для дорожного комплекса «ТМК» приобрела много дорожной техники: 30 самосвалов, 5 бульдозеров, 10 экскаваторов, 2 асфальтоукладчика, 10 катков, в том числе 6 немецких НАММ, предназначенных для устройства автодорожных покрытий. Еще четыре поливомоечные машины и погрузчики, 2 немецких асфальтоукладчика SUPER 1900-2 с плитой АВ-600 раздвигающейся по ширине укладки до 9 метров. И даже комплект асфальтобетонного завода фирмы BENNINGHOVEN производительностью 240 т в час.

- При выборе техники мы учитывали в первую очередь технологические процессы, а также качество и цену, - пояснил Александр Гофман. – Должен отметить, что китайская техника стала значительно качественнее и вполне конкурентоспособной. Например, у нас шестой год работают бульдозеры «Шантуй». Они хорошо себя показали. Они уже выработали положенный ресурс, но все еще могут работать. Скоро будем списывать 10 китайских самосвалов. Они выходили свой ресурс, но еще на ходу. Хотя уже становятся дороговаты в обслуживании.

По его словам, компания не боится, что новая техника по окончании строек АТЭС станет для них обузой.

- Приобретая новые, мы списываем старые 30-50-тонные краны. А дорожную технику уже перебрасываем на федеральную трассу М-60 в район Уссурийска, - сообщил Александр Гофман.

Как известно, там разворачивается строительство объездной трассы. Масштабные федеральные стройки, отмечают специалисты, предъявили повышенные требования к качеству и надежности спецтехники. Строительные компании стали куда больше внимания уделять гарантии и сервисному обслуживанию, экономичности и техническим характеристикам машин и оборудования. Ведь простои техники – это не только потеря времени, это и огромные затраты. Это, по цепочке, заставило и оптовых поставщиков техники осваивать сервис и заняться ассортиментом.

- Ожидание необходимого оборудования в течение 2-3 месяцев недопустимо для большинства заказчиков. Поэтому сегодня на складах Технохолдинга SUMOTORI находится более тысячи единиц техники, то есть потребности любого клиента могут быть удовлетворены на месте, в самый короткий срок, - заверил заместитель генерального директора Технохолдинга SUMOTORI Константин ГУРКОВИЧ. - Доля новой техники неуклонно растет. В нашем портфеле она составляет около 80%. Однако мы понимаем потребности клиентов, которые рассматривают для себя более экономичные варианты, поэтому предлагаем помимо новой и контрактную технику, зарекомендовавшую себя на рынке.

Досье "ЗР"

Технохолдинг SUMOTORI в 2007 году стал первым авторизованным дилером «Хино Моторс Сэйлс» по продаже грузовиков Hino 300, Hino 500, Hino 700 на территории России. Hino Motors входит в концерн Toyota и является ведущим японским производителем грузовиков среднего и тяжелого класса. Техника Hino Motors сегодня составляет 40% от объема продаж спецтехники и грузовиков Технохолдинга.

Весь модельный ряд, представленный в дилерском центре, обеспечивается гарантийными обязательствами два года или 100 тыс. км пробега, сервисным обслуживанием на базе Техцентра и поставками оригинальных запасных частей.

- Особой популярностью также пользуется японская марка TCM. Ассортимент представлен тремя основными классами: вилочные погрузчики, мини-погрузчики и контейнерные перегружатели для портов и крупных терминалов. Сегодня происходит качественное переоборудование во многих логистических компаниях, поэтому новая перегрузочная техника пользуется большим спросом, - сообщил Константин Гуркович. - Особо отмечу внедорожные многофункциональные машины Manitou для работ на необорудованных площадках. Вездеходные погрузчики, известные в Европе, теперь могут по достоинству оценить и в России, в частности они уже работают на стройках Саммита АТЭС. Нельзя не учитывать тот факт, что дальневосточники воспитаны японским качеством и изначально предъявляют более высокие требования к производительности, эргономике, техническим характеристикам техники.

Однако дальневосточники привыкли и к низким ценам, когда «бэу» после японской предпродажной подготовки может тягаться с новой техникой. Кстати, сегодня клиент принимает во внимание не только начальную стоимость техники, но и стоимость ее обслуживания, наличие запчастей на складе и сервиса в крае.

- Особое развитие в нашей компании получила услуга аренды. Сейчас мы предлагаем заказчику выбор: покупать технику под конкретную задачу либо воспользоваться арендой или лизингом, высвободив средства на другие цели, - отмечает Константин Гуркович.

Рынок спецтехники и грузовых автомобилей в России рос быстрыми темпами на протяжении нескольких лет. Кризис затормозил процесс обновления технопарка на 2-3 года. Однако результаты продаж 2010 года превысили самые смелые ожидания. Например, регистрация новых грузовиков выросла на 57%.

- В 2011 году рост авторынка продолжается. Теперь можно приобрести технику в лизинг или кредит – без проблем, - уверен Константин Гуркович. - В полной мере проявляет себя фактор отложенного спроса. Парк нуждается в обновлении – возраст более 80% грузовиков и спецтехники превышает 10 лет. Собственники должны были поменять старые автомобили еще в кризисный период на более экономичные модели. К тому же в нашем регионе крупные государственные проекты продолжаются.

Даже по окончании строек саммита АТЭС в регионе сохранится высокий спрос на строительную технику, уверены специалисты.