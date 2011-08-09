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Во Владивостоке фермеры и китайцы ищут торговое место
Во Владивостоке началась реконструкция очередного рынка на Второй Речке, в результате которой несколько десятков фермеров лишились своих торговых мест в самый разгар сезона. Крестьяне в растерянности, они признались, что не знают, на каких площадках будут реализовывать свой урожай - на цивилизованных рынках мест для торговли сельхозпродукцией становится все меньше.
Зато налицо стремление рыночного бизнеса заняться строительством торговых центров, с отведением всего лишь небольших площадей под сельхозпроизводителей. Причем представители рыночного бизнеса утверждают, что строят они не по своей «воле», а в «принудительном» порядке, так как 271 ФЗ «О розничных рынках» никто не отменял.
Точной статистики о том, сколько во Владивостоке торговых мест на рынках для представителей села, нет. Однако еще около 10 лет назад во Владивостоке было 60 торговых зон, на которых велась торговля картофелем, овощами и фруктами. Правда, с каждым годом эта цифра уменьшалась, так как обустройство рынков превращалось в возведение торговых центров и комплексов.
Судьба торговой площадки на Школьной, где торговали сельхозпродукцией, показательна. Как признались в администрации рынка, у них не было выхода кроме как начать строительство новых площадей. По их словам, на месте контейнеров и прилавков будет построено трехэтажное здание. Причем, фермеры и перекупщики расположатся исключительно на первом этаже, во втором разместятся другие арендаторы, на третьем будет парковка.
Сами фермеры обескуражены, по словам одного из них, их всего на этой площадке было восемь. Что делать дальше, они не знают. «Мы уже объехали все рынки, нас нигде не хотят видеть, говорят, что сокращение количества торговых мест произошло на всех рынках, каждая администрация говорит, что это только начало», - утверждают уже бывшие арендаторы.
Рыночный бизнес на эту ситуацию повлиять не в силах, точнее, он в ней мало заинтересован. Сельхозпроизводители занимают всего лишь небольшую часть торговых площадей, поэтому их потеря не сильно отразится на рентабельности бизнеса. А вот китайцы и вьетнамцы - это другое дело.
На рынке «Березка» вместе с огурцами и помидорами уходит и любимый китайский ширпотреб. В управляющей компании рынка признались, что эта группа арендаторов отказалась от инвестиций в строительство 4-го этажа будущего здания. Но подчеркнули, что есть четкие требования администрации города строить капитальные строения, и что трехэтажное здание - одно из требований чиновников. «Мы разрешение на строительство получали более 5 лет, причем через судебные иски. Поэтому для нас странно, что сегодня поднимается шум вокруг нашего предприятия, ведь все было давно известно. Более того, арендаторам сделали перерасчет, выплатили все положенные деньги. Для продавцов не было неожиданностью, что рано или поздно им придется подыскивать другое место для работы, наши договоры аренды заключались на несколько месяцев», - говорит представитель рынка «Березка».
Тем не менее факт налицо: управляющая компания планирует построить рынок, а точнее, какие-то капитальные сооружения общей площадью 3000 кв. метров. С другой стороны, целевое назначение земельного участка - организация универсального рынка.
По мнению директора ООО «Градус», универсальный рынок «Строитель», Павла ГЕТМАНА, сегодня многие проблемы возникают из-за того, что законодатель плохо прописал понятие «капитальное» строение. Поэтому представители управляющих компаний рынков и чиновники муниципальных образований по–разному представляют концепцию развития этого сегмента бизнеса.
«Никто не может понять, что такое сегодня рынок, - утверждает Павел Гетман. – Мы считаем, что это должны быть легкие конструкции. Это отражено в нашем проекте рынка «Строитель», который мы передали в администрацию Владивостока. Там для сельхозпроизводителей будет большое помещение, причем мы предлагаем принципиально новый вид сотрудничества с администрацией Владивостока. Мы хотим совместно построить торговый комплекс, чтобы это было муниципальным имуществом, но при условии, что наша управляющая компания получит право на долговременное управление этим объектом. Ориентироваться исключительно на фермеров и сельхозпроизводителей владельцам рынков не стоит, так как очень тяжело вывести этот бизнес на приличный уровень рентабельности, поэтому нужен полноценный набор арендаторов, отсюда и специализация. Поэтому сегодня большинство рынков универсальные».
Досье "ЗР"
Постановлением администрации Приморского края от 11.06.2010 № 216-па «О внесении изменений в постановление администрации Приморского края от 4 июня 2007 года № 128-па «Об утверждении плана организации розничных рынков на территории Приморского края» по Владивостокскому городскому округу внесено 27 адресов размещения розничных рынков (20 универсальных, 5 специализированных и 2 сельскохозяйственных). На данный момент разрешения на право организации розничного рынка имеют 17 управляющих компаний, из-за переоформления договоров на новый срок 7 управляющим эти разрешения не могут быть выданы.
Метания собственников рынков понятны: этот сегмент бизнеса получил мощный актив в виде земли. Безусловно, есть ограничения по целевому назначению земельных участков, но можно их и обойти - построить торговый центр и назвать его универсальным рынком. По этому пути пошел рынок на Спортивной, хотя вопрос целесообразности подобных торговых зон остается открытым.
По данным управления торговли и бытовых услуг администрации Владивостока, торговое обслуживание краевого центра осуществляют уже около 1800 стационарных предприятий розничной торговли с общей торговой площадью 384,9 тыс. кв.м. Количество торговых площадей давно превышает все обоснованные нормативы. Однако торговый бизнес это не останавливает, так как все понимают, что свободной земли во Владивостоке не так много, и сегодня почти все собственники рынков стремятся выжать как можно больше прибыли из своей земли. Но финансовые возможности у них разные, отсюда и разные стратегии развития.
Еще один больной вопрос для арендаторов реконструируемых торговых рынков и зон - стоимость аренды и вхождение в новые торговые площади. Как правило, при строительстве новых объектов инвесторами частично выступают владельцы торговых точек. Но сельхозпроизводители, да и множество других арендаторов не могут профинансировать строительство, поэтому им могут отказать в предоставлении торгового места. К тому же любая реконструкция оборачивается для них повышением арендной платы. Если на той же «Березке» арендатор платил не более 6000 рублей в месяц, то при переезде на рынок «Самоцветы» (соседний рынок) он будет уже платить более 12 тыс. рублей.
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