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Почти 1,5 тысячи сотрудников ДВФУ и ДВО РАН согласились переехать на остров Русский
Многие из преподавателей и специалистов вуза и Дальневосточного отделения наук уже написали заявления на вступление в ЖСК. Сегодня в Москве должно состояться совещание, на котором будет определено место для строительства жилого дома на острове. Собственно сама работа по улучшению жилищных условий для преподавателей и сотрудников ДВФУ начнется с сентября этого года, сразу после окончания саммита стран-членов АТЭС.
Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ на расширенном заседании Ученого совета ДВФУ, сообщили в пресс-службе вуза. По его словам, земельный участок сначала будет оформлен в аренду, чтобы начать жилищное строительство, а затем, когда жилье будет построено, передан в собственность.
- Эта программа начнется с порядка полутора тысяч единиц жилья, - уточнил Игорь Иванович. - Также нам нужно обсудить с участниками будущего кооператива его параметры и приемлемые условия кредитования со стороны Сбербанка России. ЖСК мы постараемся построить в кратчайшие сроки.
В то же время ректор ДВФУ Сергей ИВАНЕЦ отметил, что количество желающих вступить в ЖСК увеличится, как только определятся четкие условия его деятельности, станет известна стоимость и планировка жилого фонда. Также ожидается рост заявлений о вступлении в жилищно-строительный кооператив и после переезда в новый кампус на остров Русский, когда сотрудники и преподаватели привыкнут работать в новых стенах.
- Многие студенты и преподаватели волнуются, что им придется много времени тратить на дорогу в кампус университета, построенного на острове Русском, - отметил Игорь Иванович. - Мы провели совещание с участием губернатора, ректора, потенциальных застройщиков, Фонда РЖС по этому вопросу.
Участники совещания согласились с тем, что опасения не напрасны, краевыми и городскими властями будут разрабатываться оптимальные маршруты общественного транспорта.
Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".
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