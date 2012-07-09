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Кто положит объекты саммита во Владивостоке себе в «портфель»?
Крупные страховые компании начинают борьбу за страхование «наследия» саммита АТЭС. По сведениям «ЗР», на 20 июля объявлен открытый тендер на страхование объектов ДВФУ.
По оценкам экспертов, именно за новые объекты, которые сегодня достраиваются и выходят на открытый рынок - мосты, университет, океанариум, а в последующем и нефтехимический завод - развернется основная конкурентная борьба между страховыми компаниями. Как поясняют эксперты, конкурировать за них будут в основном филиалы крупных российских компаний, при этом не исключен приход на рынок новых крупных игроков. Региональным компаниям, которых остались единицы, вряд ли могут рассчитывать на эти объекты - по мнению экспертов, у них нет возможности перестраховать эти объекты.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, "Золотой Рог".
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