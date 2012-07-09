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МТС ускорила мобильный интернет во Владивостоке до 42 Мбит/с
ВЛАДИВОСТОК, 9 июля, ZRPRESS. Сеть МТС во Владивостоке переведена на технологию DC-HSDPA (Dual Carrier HSDPA). Проведенные работы позволили увеличить максимальную скорость передачи данных в сети МТС во Владивостоке в два раза — до 42 Мбит/с.
Увеличение скорости до 42 Мбит/с достигнуто за счет изменения конфигурации оборудования действующей сети МТС HSPA+ — одновременного использования двух частот UMTS вместо одной. Новые скорости передачи данных в сети DC-HSDPA позволят МТС существенно повысить качество и скорость загрузки данных в сетях передачи данных «третьего поколения», обеспечат пользователям комфортный просмотр потокового HD-video, проведение видеоконференций, быструю загрузку «тяжелых» мультимедийных файлов и другие услуги на основе широкополосного доступа в Интернет.
«Компания МТС внедряет оптимальные решения, направленные на развитие существующей сети связи. Только за прошлый год объем трафика мобильного Интернета в Приморском крае увеличился в три раза. Внедрение передовых технологий позволяет обеспечить максимальный комфорт для абонентов при растущем объеме потребления услуг. МТС стала первым оператором связи, который перевел всю сеть Владивостока на технологию DC-HSDPA, что позволит нашим абонентам уже сейчас в сети 3G МТС получать среднюю скорость загрузки файлов, сравнимую со скоростью передачи данных в сети LTE», — отметил директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Игорь Егоров.
Внедрение технологии DC-HSDPA стало возможным благодаря модернизации сети связи МТС. В 2011 году МТС инвестировала 1,6 млрд рублей в развитие сети в Приморском крае, полностью заменив оборудование базовых станций МТС в регионе. Инновационные технологические решения МТС позволили обеспечить максимально качественную связь в самых сложных с точки зрения покрытия сетью районах: на склонах сопок, в условиях пересеченной местности или плотной городской застройки. В первом квартале 2012 года МТС провела модернизацию транспортной инфраструктуры региона, перевела 100% сети связи Владивостока на современные IP-технологии. Это позволило увеличить емкость и надежность сети, повысить качество голосовых услуг и скорость мобильного интернета.
До конца 2012 года МТС планирует внедрить во Владивостоке технологию DC-HSDPA w/MIMO, что позволит увеличить скорость передачи данных в сети МТС до 84 Мбит/с, сообщает пресс-служба МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Досье "ЗР"
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет более 100 миллионов абонентов. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России, на Украине и в Армении - количество абонентов платного домашнего телевидения МТС составляет более 2,8 миллиона домохозяйств, количество абонентов широкополосного доступа в Интернет – 1,8 миллиона.
"Золотой Рог".
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