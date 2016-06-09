Во Владивостоке начался IT форум BIT-2016 (ФОТО)

Отраслевая конференция BIT-2016 проходит сегодня во Владивостоке. Доклады многочисленных участников посвящены дата-центрам, облачным технологиям, IP-коммуникациям и ИТ-сервисам для бизнеса, сообщает корресондент "Золотого Рога" с места события.

Программа BIT-2016 чрезвычайно насыщенна и интересна. Так, в тематику форума в этом году вошли следующие направления:

• Вопросы применения ИТ в бизнесе

• Облачные технологии

• Интернет вещей (IoT) и «умные» решения в бизнесе, повседневной жизни и на производстве

• ЦОД и технологии для их построения, работы и обслуживания

• Сети и сетевые технологии (проводные, беспроводные, мобильные)

• Передача звука и видео по сетям. АТС, построение контакт-центров и охранных систем и другие применения IP-технологий

• Вопросы импортозамещения в ИТ и взаимодействия с госструктурами

• Кадры в ИТ, построение команд, взаимодействие и контроль

• Интернет, соцсети и мобильные технологии для бизнеса, IoT и бизнес

• Информационная безопасность и сертификация

• Big Data и бизнес-аналитика (Business Intelligence).

Особенный интерес вызвал доклад на тему грядущих изменений в законодательстве в сфере информационной безопасности. Как рассказал начальник отдела защиты информации ООО "Информационный центр" Андрей Березов, некоторые консалтинговые компании пытаются продвигать услуги заранее, хотя закон еще прошел только первое чтение, а следовательно может притерпеть большие изменения.

В рамках мероприятия проходит отраслевая выставка, на которой участники форума рассказывают о своих готовых решениях для бизнеса и обмениваются опытом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото "ЗР".