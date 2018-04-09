Из Владивостока в Хабаровск запустят дополнительный авиарейс

В летний период из Владивостока будет введен дополнительный авиарейс в Хабаровск, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.



С 1 мая по 18 сентября дополнительный рейс по маршруту Владивосток – Хабаровск – Владивосток будет выполнять авиакомпания «Аврора» на воздушном судне Q400. Рейс HZ4541 будет вылетать из Хабаровска в столицу Приморья в понедельник в 11:45, обратно – из Владивостока в Хабаровск на следующий день, во вторник, в 06:40.



Отметим, в Хабаровск из Приморья также регулярно выполняется рейс межрегиональной авиации по маршруту Дальнереченск – Хабаровск и обратно на самолете краевой авиации DHC-6.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.