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Во Владивостоке рынок аренды нежилой недвижимости идет на спад
По итогам первого квартала рынок аренды нежилой недвижимости во Владивостоке в основном показал падение
Исключение составили средние ставки аренды торговых помещений, которые выросли с 1457 рублей за 1 кв. м в 4 кв. прошлого года до 1514 в первые три месяца этого. Рост составил 3,88%.
Особенно сильно пострадали ставки аренды на нежилые помещения в многофункциональных центрах, которые, казалось бы, должны мягче всего реагировать на кризисные моменты на рынке недвижимости. По ним снижение ставок составило 20,41% - с 868 рублей за 1 кв. метр в 4 кв. 2013 г. до 691 в 1 кв. этого.
Значительным было снижение ставок аренды на производственные помещения. За минувший квартал они, соответственно, снизились на 6,97% - с 369 рублей за кв. метр в месяц до 331.
В 4,5 раза большим, чем в прошлом квартале, стало падение ставок аренды в офисных зданиях Владивостока - на 4,87%. «Квадрат» в среднем за квартал подешевел с 995 рублей до 947. Вероятно, они продолжают терять позиции на рынке в пользу конкурирующего с ним «неорганизованного» сегмента, поскольку в целом средние ставки аренды на офисные помещения по Владивостоку дали рост 1,5% - с 864 рублей в месяц за «квадрат» в 4 кв. прошлого года до 877 в 1 кв. этого. При этом коэффициент вариации для ставок аренды в офисных помещениях с начала года составил 29%.
Средняя ставка на складские помещения, притом что она почти в 5 раз ниже, чем на торговые помещения, продолжила снижаться, и в первом квартале этого года составила 318 рублей за 1 кв. метр в месяц, или на 1,86% меньше, чем в конце прошлого года.
Анализ, сделанный специалистами ООО «Индустрия-Р», показывает, что на ставки аренды помещений нежилой недвижимости во Владивостоке значительное давление оказывал возросший объем предложения. В целом он за 1 квартал вырос на 40,7%, в т.ч. на помещения в многофункциональных центрах - на 87,71%, в складах - на 82,03%, на производственные - на 30,93%, офисные - на 27,01 и торговые - на 4,65%.
В такой ситуации от второго квартала вряд ли приходится ждать, что минус на рынке аренды нежилых помещений во Владивостоке переломится на плюс.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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