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Во Владивостоке дефицит членов ЖСК "Остров" могут покрыть за счет преподавателей других вузов
К апрелю выяснилось, что «финансовый план» по сбору 30% первоначального паевого взноса членов ЖСК «Остров», объединяющего преподавателей ДВФУ и ученых ДВО РАН, не выполняется. А для того, чтобы он был выполнен, кооперативу необходимо принять в свои ряды еще около ста членов, которые могли бы восполнить дефицит средств, остро необходимых для начала строительства.
По условиям передачи ЖСК «Остров» территории на полуострове Саперный о. Русский в непосредственной близости от комплекса ДВФУ от Федерального фонда содействия жилищному строительству (РЖС) под застройку ее малоэтажными, индивидуальными домами и таунхаусами, кооператорам на счету своего ЖСК требуется сосредоточить полный 30%-ный первоначальный взнос всех членов.
Арифметика проста - поддержкой Фонда РЖС по положению могут пользоваться ЖСК, в которых состоит более 400 членов. До последнего времени по ЖСК «Остров» внесли 30% от своего пая 234 пайщика и 42 - частично.
Помимо выявившейся нехватки участников строительства часть членов ЖСК по разным причинам смогла внести только неполный взнос. В итоге оснований для передачи участка земли под строительство жилого малоэтажного массива у Фонда РЖС пока нет.
Впрочем, вероятно, если это не столь принципиально, строительство можно будет начать и с задержкой передачи земли ЖСК. Притом что это строительство не просто «дело житейское», а в какой-то степени «политическое». Правительство в лице первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА предполагает, что уже к новому году большинство членов ЖСК должны иметь возможность переселиться в новое жилье на берегу бухты Новик, а в следующем году все вопросы по этому строительству необходимо окончательно закрыть.
Выяснилось, что «недостачу» платежеспособных пайщиков за счет внутренних резервов ДВФУ и ДВО РАН восполнить не удастся. Выход из сложившейся ситуации в свое время ЖСК уже был подсказан первым вице-премьером, предложившим принимать в «Остров» желающих из числа многодетных семей Владивостока. Какое-то время было упущено, но в итоге ЖСК был вынужден открыть двери. Так у части владивостокских многодетных семей появился шанс построиться на о. Русский, вблизи вуза, который может дать их детям высшее образование. В случаях, если они заявят о согласии на участие в «островном строительстве», подадут заявления о вступлении в ЖСК «Остров» в администрацию Владивостока до 15 апреля и затем смогут внести свой первоначальный взнос.
«ЗР» стало известно, что дефицит членов ЖСК, возможно, будет покрыт и за счет преподавателей из других вузов Владивостока. С такой инициативой руководство «Острова» обратилось в РЖС. Надо полагать, Фонд, учитывая ситуацию, должен пойти навстречу по условиям приема.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Планы у правительства есть, а бабла у народа нет. Накрылся план ))