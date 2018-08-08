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"Это настоящая золотая жила"
Происходящее сегодня во Владивостоке впечатлило экс-мэра
Экс-мэр Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз он поразмышлял о роли туризма в развитии приморской столицы:
Всем здравствуйте! В последнее время я радуюсь за любимый город, когда читаю о росте потока иностранных туристов. Положительную динамику показывает турпоток не только из стран АТР, гости из Европы тоже чаще стали посещать наши края. Упрощённый визовый режим даёт свои плоды?!
Легко представляю себе картину современного Владивостока, где по Океанскому проспекту гуляют многочисленные туристы. Безусловно, это поднимает наш город на другой уровень. Ответственность каждого горожанина растёт, ведь Владивосток - наш дом, а когда ко мне в дом приходят гости, я навожу порядок и ставлю на стол самое лучшее. У нас есть всё: неповторимая природа, море, которое даёт нам многообразие вкуснейших деликатесов и просто аппетитную еду, уникальные достопримечательности, красивый Владивосток с гастрономическими фестивалями, бот-шоу и другими увлекательными мероприятиями, и конечно, гостеприимные и радушные его жители. Я уже не говорю про матрешки, меха, русскую водку, якутские алмазы и «Приморский кондитер».
Туристы для Владивостока - это настоящая золотая жила. Их надо холить и лелеять, вкусно кормить и поить, создавать развлекательные туры, в которые они бы охотно вкладывались. Их желание лично познакомиться с нашей страной и городом для нас ещё и возможность развеять мифы об угрюмости россиян, вечном холоде и гуляющих по нашим улицам медведях. Хотя один стереотип не получится развеять никогда - о красоте наших женщин - ведь это сущая правда.
В общем, нужно делать всё, чтобы не иссякал турпоток, помогая нашему городу расти, развиваться и хорошеть во всех смыслах. Всё сейчас в наших руках. Надо не упустить момент и использовать его. В конечном счёте, это для общего блага. Искренне надеюсь, что так и будет и шикарные лайнеры у причала Морского вокзала будут регулярно украшать собой морской пейзаж Владивостока.
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