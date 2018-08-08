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Во Владивостоке земля под застройку подешевела

08 Августа 2018, 12:00 | Владивосток

Динамика цен показывает: инвесторы сомневаются, что земля во Владивостоке для них выгодна

По данным ООО «Индустрия-Р», средняя цена предложения на участки под коммерческое строительство во Владивостоке во 2-м квартале этого года уменьшилась на 0,77% и составила 1,203 млн рублей за сотку по сравнению с 1,212 млн в 1-м квартале. При этом наиболее дорогой стала «сотка» под гаражное строительство - более 800 тыс. рублей, превысив на 60% и более стоимость земли под офисы, торговлю или жилье, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Средняя цена предложения на земельные участки под ИЖС в пределах районов основной городской застройки во 2-ом квартале уменьшилась на 3,95% и составила 1,001 млн рублей за сотку при 1,049 млн в 1-м квартале.

Индивидуальным строительством значительно выгоднее сегодня заниматься в пригородной зоне Владивостока за исключением Санаторной, где сотка под ИЖС предлагается чуть ли не за 2 млн рублей, что связано с высокой престижностью района и острого дефицита здесь свободной земли. А средняя цена предложения на земельные участки под ИЖС в целом по пригородой зоне города во втором квартале составила 340 504 рубля за сотку, уменьшившись по сравнению с 1-м кварталом на 2,72%.

Аналитики отмечают, что дачные участки в пределах основной застройки города со средней ценой предложения 135 619 рублей за сотку стали дешевле, чем в пригородной зоне, где средняя цена предложения сотки составила 217 153 рубля. При этом в пригороде фиксировалось повышение средней цены по сравнению с предыдущим кварталом примерно на 11%, а по городу – снижение на 3,51%. Однако, совсем обратную картину показывают средние цены предложения по садовым участкам. Если они в пределах основной застройки Владивостока достигли 393 397 рублей за сотку и подорожали по сравнению с 1-м кварталом почти на 20%, то в пригородной зоне средняя цена предложения на садовые земельные участки практически не изменилась, составив 200 463 рублей за сотку.

В целом же, во 2-ом квартале 2018 года продолжалось наметившееся ранее небольшое снижение средних цен на земельные участки в городе, что связано со снижением спроса и уходом его за пределы города в соседние муниципалитеты, где земля дешевле, а перспективы развития выше.

Директор ООО «Индустрия-Р» Сергей ДЫМЧЕНКО отмечает, что пробелы по данным в таблицах показывают отсутствие предложения по отдельным территориям за указанный период или непрезентативность выборки. Он предупреждает, что приведенные данные не могут служить основанием для совершения сделок купли-продажи/аренды и пр. целей, и могут служить лишь основанием для проведения переговоров сторон – не более.

ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД КОММЕРЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПО РАЙОНАМ Г. ВЛАДИВОСТОКА, ПОД КОММЕРЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ВИДАМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПО РАЙОНАМ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ ВЛАДИВОСТОКА *(СКАЧАТЬ таблицы)

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: рынок  инвестиции  недвижимость  владивосток  аренда  жилье  цены  строительство  земля 



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