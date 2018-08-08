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Владивосток-сити пошлют подальше

08 Августа 2018, 08:30 | Владивосток

Деловой центр приморской столицы предлагают вынести ближе к окраинам

Корейская компания IS Dongseo Co., Ltd заинтересована в строительстве гостиниц на Набережной Цесаревича, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в администрации Владивостока.

Представители компании IS Dongseo Co., Ltd (Республика Корея) посетили с визитом вежливости администрацию города Владивостока 1 августа. Протокольную встречу с иностранной делегацией провел заместитель главы администрации приморской столицы Сергей ШЕРСТЮК. Специализация IS Dongseo Co., Ltd - строительство жилых и нежилых зданий, ее годовой оборот составляет 2 миллиарда долларов.

Во встрече приняли участие и.о. начальника управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Виталий ЕРЕМЕНКО, советник главы города по международным делам Юрий БЫСТРОВ, президент IS Dongseo Co., Ltd КВОН Хюк Вун, помощник президента компании IS Dongseo Co., Ltd Квон Ый Сик, заместитель председателя ПКОО «Общество дружбы с Кореей» Евгений РУСЕЦКИЙ.

Президент IS Dongseo Co., Ltd Квон Хюк Вун рассказал, что среди последних сданных объектов компании – 60-этажный современный деловой центр в Пусане, который виден практически из любой точки города. Сейчас ведется работа над проектированием многоэтажного здания площадью 750 тысяч квадратных метров в центре Сеула. Бизнесмен подчеркнул, что объекты IS Dongseo Co., Ltd расположены по всему миру - в Америке, Индонезии, Саудовской Аравии и других странах.

«В последний раз я был в вашем городе девять лет назад. Постояв сегодня у опор моста, вспомнил, как в этом же месте я стоял во время своего последнего визита и думал: если через бухту построят мост, я сюда обязательно вернусь. Сейчас я вижу, как преобразился город. О Владивостоке я слышу, в том числе, из телевизионных корейских программ, и знаю, что ваш город полюбился нашим жителям, - рассказал Квон Хюк Вун. - Но я заметил, что на набережной Цесаревича со времен проведения саммита АТЭС невостребованными остались два здания. И мы рассматриваем вопрос о строительстве на этом месте гостиниц. Ведь корпуса расположены рядом с морем, а туристический поток во Владивосток увеличивается».

Заместитель главы администрации столицы Приморья Сергей Шерстюк отметил, что туристический поток из Южной Кореи увеличился в два раза: с начала года приморскую столицу посетили свыше 71 тысячи путешественников из Страны утренней свежести. За шесть месяцев прирост на данном направлении составил примерно 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Во Владивостоке для зарубежных компаний действуют новые, льготные режимы. В регионе успешно работают Территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, их резидентами являются сотни иностранных компаний, – отметил Сергей Шерстюк. – Кроме этого, Государственная Дума РФ 26 июля приняла в третьем окончательном чтении пакет из семи законов о специальных административных районах (САР) на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае, которые предусматривают создание офшорных зон».

Гостям из Южной Кореи Юрий Быстров рассказал о планируемом будущем Владивостока. Планируется, что деловой центр будет перенесен в район Первой Речки, а в историческом «сердце» Владивостока будет создан туристический кластер.

«У меня остаются положительные ощущения от встречи, теперь я знаком с «официальным лицом Владивостока» и вижу, что вы открыты к диалогу. И, возможно, к дальнейшему сотрудничеству с иностранными компаниями, - рассказал Квон Хюк Вун. - Меня это обнадеживает».

Стороны отметили, что это не последняя их встреча. Сергей Шерстюк пригласил делегацию к участию в Восточном экономическом форуме, который уже в сентябре пройдет во Владивостоке.

Анастасия КОТЛЯРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: строительство  архитектура  гостиница  Корея  саммит АТЭС  владивосток  градостроительство  инвестиции  вэф 



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