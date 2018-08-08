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Приморские "мазды" стали менее прибыльными
Первое полноценное автосборочное производство в Приморье забуксовало на ровном месте – ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО «Соллерс») в 2017 году сократило чистую прибыль по РСБУ по сравнению с 2016 годом в 2,8 раза, до 609,237 млн рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
При этом выручка предприятия выросла на 4,2% - до 27,693 млрд рублей, а себестоимость выросла на 3,4%, до 30,843 млрд рублей.
ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году. С сентября 2012 года СП производит во Владивостоке автомобили Mazda CX-5, CX-9 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. Общая численность работников предприятия – около 500 человек. Автозавод во Владивостоке в 2017 году произвел 24,085 тыс. автомобилей Mazda (на уровне 2016 года). Cтатус резидента ТОР «Надеждинская» ООО «МСМР» получило в рамках Восточного экономического форума в сентябре 2017 года.
В настоящее время на территории производственной площадки продолжается реализация инвестпроекта по созданию мощностей промышленного производства двигателей Mazda. В частности, уже завершено возведение корпуса будущего двигательного завода. Изначально территория, где расположен корпус, представляла собой заболоченную местность с недостаточной несущей способностью, поэтому перед началом строительных работ грунт был заменен на скальный с последующим уплотнением. Основой фундамента стали буронабивные сваи глубиной до 18 метров.
«На этапе подготовки к началу строительства был согласован проект санитарно-защитной зоны, ведь объект расположен в черте жилой застройки. Производство является экологически чистым, вредные выбросы отсутствуют», – сказал гендиректор ПАО «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ, представляя проект врио губернатора Андрею ТАРАСЕНКО.
Будущий завод – это одноэтажное здание площадью 12,6 тыс. кв. метров, на которой будут располагаться цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус.
На двигательном заводе будет налажено производство двигателей Mazda семейства Skyactiv-G – бензиновые 4-х цилиндровые двигатели объемом 2 литра, соответствующие экологическому стандарту Евро-5. Максимальная мощность двигателей – 150 л.с. при 6000 об/мин, расход топлива – 6,0 л/100 км. Планируется, что запуск нового производства позволит создать более 150 новых рабочих мест.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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