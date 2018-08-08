www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.54 р. 100 JPY: 57.08 р.
EUR: 73.56 р. 10 CNY: 92.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Приморские "мазды" стали менее прибыльными

08 Августа 2018, 08:00 | Владивосток

Первое полноценное автосборочное производство в Приморье забуксовало на ровном месте – ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО «Соллерс») в 2017 году сократило чистую прибыль по РСБУ по сравнению с 2016 годом в 2,8 раза, до 609,237 млн рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

При этом выручка предприятия выросла на 4,2% - до 27,693 млрд рублей, а себестоимость выросла на 3,4%, до 30,843 млрд рублей.

ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году. С сентября 2012 года СП производит во Владивостоке автомобили Mazda CX-5, CX-9 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. Общая численность работников предприятия – около 500 человек. Автозавод во Владивостоке в 2017 году произвел 24,085 тыс. автомобилей Mazda (на уровне 2016 года). Cтатус резидента ТОР «Надеждинская» ООО «МСМР» получило в рамках Восточного экономического форума в сентябре 2017 года.

В настоящее время на территории производственной площадки продолжается реализация инвестпроекта по созданию мощностей промышленного производства двигателей Mazda. В частности, уже завершено возведение корпуса будущего двигательного завода. Изначально территория, где расположен корпус, представляла собой заболоченную местность с недостаточной несущей способностью, поэтому перед началом строительных работ грунт был заменен на скальный с последующим уплотнением. Основой фундамента стали буронабивные сваи глубиной до 18 метров.

«На этапе подготовки к началу строительства был согласован проект санитарно-защитной зоны, ведь объект расположен в черте жилой застройки. Производство является экологически чистым, вредные выбросы отсутствуют», – сказал гендиректор ПАО «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ, представляя проект врио губернатора Андрею ТАРАСЕНКО.

Будущий завод – это одноэтажное здание площадью 12,6 тыс. кв. метров, на которой будут располагаться цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус.

На двигательном заводе будет налажено производство двигателей Mazda семейства Skyactiv-G – бензиновые 4-х цилиндровые двигатели объемом 2 литра, соответствующие экологическому стандарту Евро-5. Максимальная мощность двигателей – 150 л.с. при 6000 об/мин, расход топлива – 6,0 л/100 км. Планируется, что запуск нового производства позволит создать более 150 новых рабочих мест.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: вэф  предприятие  приморье  транспорт  производство  строительство  завод  владивосток  соллерс  авто 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru