Зачем приморцы стали обзаводиться прудами?

Приморский рынок акватехнических услуг демонстрирует рост спроса на рукотворные пруды. За пять минувших лет вырисовались города-лидеры: Владивосток, Артем, Уссурийск, где владельцы частных домов с наиболее высокими по краю запросами и возможностями по обустройству своих приусадебных участков. Данный тренд показывает стабильный ежегодный рост, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Почему приморцы все чаще стали вкладывать в собственные пруды? Об этом рассказал Антон ШИВЕРСКИХ, ведущий специалист по созданию прудов компании «АКВАДОМ»: «Можно говорить о поднятии общего уровня культуры быта. Особенно в благополучном слое населения в Приморье. Однако есть пять конкретных и практических причин, почему нам все чаще заказывают строительство придомового водоема в формате пруда.

Свободное купание. Купаться в своем пруду можно, конечно, когда вздумается. Приятно охладить тело в летнюю жару, порезвиться в воде или нырнуть в чистейшую прохладную воду сразу после парной – ощущения великолепные. Счастье, бодрость, свежесть, азарт, восхищение ярким уголком природы в своем дворе, куда можно погружаться буквально. Количество именно таких ощущений в жизни человека и является мерилом его настоящей успешности и благополучия.





Кстати, по статистике строительства прудов в Приморье, основное их количество обустроено приморскими домовладельцами недалеко от бани. А часто и сама банька выстраивается на берегу готового пруда.

Всегда удачная рыбалка. Водоем, наполненный кристально чистой водой, в которой плескаются яркие карпы или греется на солнце ленивый осетр, – штука еще и довольно удобная: всегда успешная рыбалка в теплые сезоны сразу за дверями своего дома. Если пруд сконструирован и функционирует безупречно, за качество рыбы в нем можно не беспокоиться. Даже не прилагая особых усилий. Надо просто приглашать лучших друзей, удобно устраиваться с удочкой на берегу пруда и получать удовольствие.

Впрочем, некоторые приморцы из разряда азартных рыбаков с появлением собственного пруда и рыбы в нем становятся сентиментальными. Они наделяют выращенных рыб прозвищами и уже не могут представить их на сковороде. Таким тонким натурам мы просто советуем запустить хищника в пруд, щуку или судака, – для естественной регуляции численности рыбы еще на этапе появления молоди.

Собственный каток зимой. Те, кто имеет свой домашний пруд, знают точно: удовольствия здесь не ограничиваются теплым сезоном. С наступлением морозов пруд превращается в идеальный каток. Провести выходные всем семейством, встав на коньки у себя во дворе, - это уже не мечта, а реальная часть здоровой и благополучной жизни для иных. Только представьте себе, как прозрачен лед на поверхности чистой воды вашего пруда – катание на коньках становится похожим на сюрреалистическое приключение, оптически выглядит, будто вы двигаетесь по воде. А под ногами – жизнь подводная в зимней дремоте. Особое очарование зимний пруд имеет ночью, если в нем устроена подсветка. Каждая трещинка во льду или застывшая стая пузырьков делают из спящего водоема художественный шедевр.

А впрочем, для русского человека не только катанием притягательна замерзшая вода. Сделать прорубь и окунуться в нее на Крещение или моржевать зиму напролет в своем пруду – список настоящих радостей можно продолжать.

Живая красота. Оставаться равнодушным к красоте не может никто. А уж тем более к той, которую человек сам пожелал, придумал, вырастил. Красота – тоже важный фактор, мотивирующий домовладельцев обзавестись собственным прудом. Зеркало воды, безупречно вписанное в приусадебный ландшафт по вашему вкусу, и это далеко не все. Хотите – любуйтесь нежными кувшинками на своем пруду, а хотите – экзотическими лотосами в сезон, наблюдайте очередь цветения разных водных растений, которые вырастут на вашем пруду по вашему же желанию. Желаете – заведите только цветных карпов кои, а желаете – поселите в пруду карасей, сазана или даже рыб из семейства осетровых.

Альпийские горки, причудливые или минималистические ступеньки, по которым бежит к пруду живая вода, красивые скамейки, плетеные качели у пруда, роскошная ива, отражающаяся в воде – возможности красоты, когда природа соединяется с творческим зарядом человека, безграничны. Популярным трендом стали в последнее время у приморцев плавучие фонарики на придомовых прудах. Шары, кубы и прочие формы любых оттенков и размеров напитываются солнечной энергией днем, а вечером и ночью радуют глаз фантастическим свечением, отраженным в водоеме, по которому они плавно перемещаются.

Гарантия безопасности. Те, кто еще только мечтает о собственном пруде, прежде, чем решиться на его строительство, задаются вопросом: как поддерживать чистоту водоема и гарантировать безопасность воды в нем. Это все решается еще на стадии создания пруда, если им занимаются профессионалы. Пруд, несмотря на всю его близость к природе, все-таки является тонкой технической конструкцией. Или, как называют его специалисты, – экобассейном. В рукотворных прудах так же фильтруется вода, как в бассейнах. Только подключаются к обеспечению качества воды и естественные механизмы: специальные растения, та же рыба, «хорошие» бактерии, рачки и т. п. Возникает этакий микромир в вашем дворе. Некоторые хозяева прудов получают иногда приятный сюрприз в виде диких уток, облюбовавших придомовой водоем».

Резюмируя слова эксперта, стоит сказать, что пруд, обустроенный профессионалами, – это всегда настоящая жемчужина приусадебного участка. С одной стороны, берег собственного водоема является уютным местом сбора семьи и друзей, безупречной территорией для пикника и теплого общения. С другой стороны, пруд – действительно пульсирующая жизнью точка приложения вашей творческой энергии. А энергия, вложенная во что-то доброе, как известно, возвращается вам сторицей.

Ведущий специалист по созданию прудов Шиверских Антон:

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