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Флотилия "Фрегатов" пополняется
ООО «Жилкапинвест» начало строительство третьего 25-этажного дома в рамках проекта «Фрегат-2» во Владивостоке. В том, что квартиры в нем будут пользоваться популярностью у покупателей, сомневаться не приходится: застройщик предлагает не только большой выбор квартир разной площади и планировки, но и комплексное благоустройство придомовых территорий, а также решение вопросов с парковкой автомобиля, пишет деловая газета «Золотой Рог».
Но вначале несколько слов о ходе строительства первых двух домов ЖК «Фрегат-2», которое ведется с опережением графика. В доме №1 на сегодняшний день основной объем работ уже выполняется внутри здания: прокладываются инженерные коммуникации, осуществляется поэтажная разводка теплоснабжения, ведется оштукатуривание внутренних стен. Одновременно продолжаются фасадные работы. В доме №2 в эти дни завершается возведение последнего этажа, устанавливаются внутренние перегородки в квартирах и в местах общего пользования. Ведется облицовка наружных стен кирпичом.
Тем временем в июле стартовали продажи квартир в строящемся доме №3, который по своим планировочным решениям отличается от домов №1 и №2. Здесь будет более широкий выбор квартир, отвечающий современным трендам на рынке жилой недвижимости: покупатели смогут оценить как студии площадью от 26 кв. м, так и 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры различной планировки.
В силу выгодного расположения домов ЖК «Фрегат-2» из большинства квартир открываются завораживающие виды на бухту Золотой Рог и Уссурийский залив. Увидеть и выбрать свое будущее жилье прямо сейчас можно благодаря виртуальным 3D-турам. Любой желающий, скачав приложение в Google Play и App Store, или зайдя на сайт ЖК «Фрегат-2» может посмотреть, как будут выглядеть места общего пользования, а также квартиры, оформленные в разном стиле.
Важно, что комфорт проживания в ЖК «Фрегат-2» не ограничивается стенами квартиры: на каждом этаже предусмотрен просторный вестибюль, а два из четырех лифтов в каждом доме будут грузовыми – это, несомненно, облегчит покупателям квартир процесс переезда. На придомовой территории расположатся современные детские и спортивные площадки, скейт-парк, газоны с цветами и живыми изгородями, удобные пешеходные дорожки и лестницы. В отличие от многих новостроек города, застройщик ЖК «Фрегат-2» уделил особое внимание размещению автомобилей на прилегающей к домам территории: запроектированы надземная парковка на 298 машино-мест, две механизированные автостоянки в 8 уровней на 300 и 150 мест, а также «гостевой» паркинг на 350 машино-мест.
Работа в рамках проекта «Фрегат-2» ведется по договорам долевого участия с соблюдением всех требований ФЗ №214. Устойчивое финансовое положение позволяет застройщику предлагать различные акции и скидки, уменьшающие конечную стоимость жилья для покупателя. Приобретаемую квартиру можно оплатить как единовременно, так и в рассрочку или ипотеку. Предусмотрены сертификаты на скидку для молодых и многодетных семей, студентов и пенсионеров. А при покупке квартиры с использованием средств материнского капитала застройщик предоставляет дополнительную скидку в размере 500 рублей с каждого квадратного метра. Причем эта скидка суммируется с остальными – на квартиры большой площади, квартиры на первом этаже, квартиры, приобретаемые в ипотеку. В свою очередь, банки-партнеры ЖК «Фрегат-2» (а стройка аккредитована во всех ведущих банках страны) имеют возможность предложить на отдельные квартиры ставки по ипотеке ниже, чем текущая ставка рефинансирования ЦБ РФ.
Добавим, что на сайте застройщика доступна база данных квартир с наиболее доступными ценами во всех трех домах комплекса «Фрегат-2». Кроме того, 3- и 4- комнатные квартиры в доме №3 пока реализуются со значительной скидкой. По желанию покупатель может приобрести квартиру в любом доме с готовой высококачественной отделкой.
ООО «Жилкапинвест» занимается жилищным строительством в Приморском крае более 13 лет, входя в ТОП-10 застройщиков региона. За время работы компанией построено и введено в эксплуатацию более 500 тыс. кв. м жилья. В рамках первой очереди жилого комплекса «Фрегат-2» возведено три дома с квартирами общей площадью 55 тыс. кв. м. Вторая очередь проекта предусматривает возведение 10 домов с 2 700 квартирами общей площадью 110 тыс. кв. м.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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