Проблемы Спортивного рынка достигли масштабов микрорайона

Неорганизованностью работы рынка на Спортивной обеспокоены жители близлежащих микрорайонов. Однако, как отметили в администрации рынка, в ближайшем будущем никаких изменений по реконструкции рынка, принадлежащего ООО «Буше», не предвидится. Между тем отсутствие серьезного контроля над рынком создает массу проблем, достигающих масштабов всего микрорайона.

В связи с отсутствием благоустроенного здания рынка с доступной по размерам арендной платой люди стали торговать на улице. Более того, уже пошел в использование спортивный стадион, расположенный рядом.

Безусловно, есть органы государственной власти, которые следят за законностью осуществления торговли на территории рынка. Как рассказала капитан внутренней службы Евгения ПРОКОПЕНКО, временно исполняющая обязанности в отделе миграционной службы, «сотрудники подразделения миграционного контроля по Приморскому краю еженедельно выезжают на рынок на Спортивной с целью контроля и надзора за пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства на данном рынке. «При выявлении правонарушений мы составляем протоколы об административных правонарушениях, принимаем решение о назначении штрафа, либо суд принимает решение о выдворении данных иностранных граждан с территории РФ. Выезжаем как самостоятельно на рынок на Спортивной, так и совместно с сотрудниками УВД, либо с сотрудниками ФСБ. Сумма штрафа за осуществление незаконной трудовой деятельности, согласно статье 18.10 КоАП РФ, составляет от двух до пяти тысяч рублей на физическое лицо. Если правонарушение совершается в первый раз, то сумма штрафа составляет две тысячи рублей, арест товара при этом не проводится, если это второе правонарушение - то мы можем как отправить материалы в суд для принятия решения о выдворении, так и наложить большую сумму штрафа».

Остается надеется, что мечты жителей Фадеевского микрорайона сбудутся, и модернизированный Фадеевский рынок, работающий согласно закону РФ, с прилегающей к нему автостоянкой, займет свое место, а детям микрорайона вернут их любимый стадион.