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Жители Приморского края выберут самую вкусную колбасу
9 и 10 июня в рамках смотра-конкурса «Лучший товар Приморья» в гипермаркетах Владивостока пройдут народные дегустации продуктов питания местных товаропроизводителей, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Свою продукцию на оценку общественности отдадут 26 предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли Приморского края.
9 июня с 15:00 до 18:00 жители края смогут оценить вкус местных продуктов питания в гипермаркете «Три кота» по адресу: г. Владивосток, ул. Героев -Тихоокеанцев, 5а.
10 июня, также с 15:00 до 18:00, дегустация пройдет в супермаркете «5+», по адресу: г. Владивосток, ул. Черняховского, 5.
В течение двух дней жители края продегустируют более 100 наименований продукции, среди них - хлеб и кондитерские изделия, сыры, колбасы и мясные деликатесы, рыбу и рыбные пресервы, молоко и кисломолочные продукты, мороженое, безалкогольные напитки, кулинарию, консервированную продукцию, мед.
Отметим, «Лучший товар Приморья» – один из этапов конкурса «100 лучших товаров России». В прошлом году лауреатами и дипломантами всероссийского этапа стали 19 наименований товаров от 10 приморских производителей. Наградами сразу за несколько продуктов отмечены ООО «Ратимир», Торговый Дом «ВИК», ОАО «Приморский сахар», ОАО «Владхлеб».
Вручая награды, вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко отметил, что многие производители в течение нескольких лет участия в конкурсе неоднократно доказывали высокое качество своих товаров.
«Это те предприятия, которые дорожат своей репутацией, чья продукция уже зарекомендовала себя на потребительском рынке, ее знают и предпочитают покупать многие приморцы. Мы надеемся, что проявляя социальную ответственность, предприятия приложат все усилия, чтобы выпускаемая ими продукция была не только высокого качества, но и доступна по цене» – подчеркнул заместитель главы региона.
Итоги конкурса показали – приморские производители товаров и услуг активно работают над качеством, повышением конкурентоспособности, а значит и продвижением своей продукции на потребительский рынок, тем самым решая жизненно важные вопросы обеспечения населения края качественными и безопасными товарами и услугами.
Приморский край участвует в Программе «100 лучших товаров России» с 1998 года. За 17 лет участия во Всероссийском конкурсе звание лауреата присвоено 129 видам продукции и услуг от 75 организаций, звания дипломанта удостоен 301 вид продукции и услуг от 130 организаций края.
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