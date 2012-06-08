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Во Владивостоке в районе Баляева построят еще один торговый центр
ВЛАДИВОСТОК, 8 июня, ZRPRESS. Администрация города Владивостока продолжает подготовку и продажу на открытых аукционах муниципальных земельных участков. На этот раз предпринимателям предлагается земля в густонаселенном районе города - на улице Баляева (район дома № 52) - под строительство объекта розничной торговли.
Параметры разрешенного использования участка позволяют построить здесь торговый центр любой этажности, при этом в документах указано, что минимальная зона озеленения - не менее 30 процентов площади.
Участок площадью 1726 кв. метров выставлен по начальной цене, определенной независимой экспертизой, - за 454 тыс. рублей. При этом также подготовлены технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и полный расчет платы за подключение. Как подчеркивают специалисты, здесь есть все условия для развития успешного бизнеса такого профиля.
Аукцион назначен на 28 июня, при этом документы можно подавать до 22 июня. Специалисты организуют выезды и осмотр участка для тех, кто желал бы его приобрести. Организатор торгов - МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости".
Впервые открытые аукционы по продаже муниципальных земельных участков в городе Владивостоке были подготовлены по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва и начали проходить с декабря 2010 года. Обязательным условием проведения всех процедур стал режим полной информационной прозрачности. Предоставление муниципальной земли под строительство коммерческих объектов в ходе открытых аукционов призвано способствовать нормальному развитию бизнеса в городе Владивостоке, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по тел. 8 (423) 261-43-85; 242-19-33, МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости".
«Золотой Рог».
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