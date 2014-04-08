1290 семей военнослужащих отпразднуют новоселье в микрорайоне Владивостока Снеговая падь

Шесть жилых домов в новом микрорайоне Владивостока "Снеговая Падь" подготовило к передаче эксплуатирующей организации Главное управление Спецстроя России по территории Дальневосточного федерального округа.



Уже этой весной здесь готовятся встретить новоселье 1290 семей военнослужащих. Три 25-этажных дома рассчитаны на 190 квартир каждый, еще три 10-этажных дома – на 240 квартир. Наряду с однокомнатными, двухкомнатными и трехкомнатными квартирами в некоторых домах есть четырехкомнатные квартиры. Современная планировка обеспечит комфортные условия проживания. Для удобства жильцов на первом этаже размещены: вестибюль, пост охраны, колясочная, кладовые, технические и другие помещения. Общая площадь квартир составляет более 85 тысяч квадратных метров.



В настоящее время в Снеговой Пади ведется строительство еще девяти жилых домов на 2079 квартир. Большинство из них находятся на стадии высокой строительной готовности.



В этом микрорайоне Владивостока широко развита дорожная и строительная инфраструктура. За несколько лет Спецстроем России здесь построены все необходимые социальные объекты: три детских садика, две школы, детская и взрослая поликлиники.