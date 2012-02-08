Жителей Владивостока приглашают на мясную и рыбную ярмарку

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля, ZRPRESS. С 6 февраля по 30 марта на ул. Адм. Фокина, 23 проходит ярмарка рыбных и мясных изделий.

Ежедневно с 9 до 18 часов горожане могут приобрести здесь рыбу, мясо и мясные продукты, колбасные изделия, яйца и мясо птицы от товаропроизводителей Приморского края.

Цены на ярмарке обещают быть ниже розничных в магазинах и супермаркетах города. Кроме того, торговля на ярмарке выгодна и местным производителям, у которых есть дополнительная возможность продавать свою продукцию без посредников.

Как отметили в управлении торговли и услуг администрации Владивостока, ярмарка проводится по многочисленным просьбам горожан с целью улучшить обеспечение товарами местных производителей по низким ценам, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».