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Жителей Владивостока приглашают на мясную и рыбную ярмарку
ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля, ZRPRESS. С 6 февраля по 30 марта на ул. Адм. Фокина, 23 проходит ярмарка рыбных и мясных изделий.
Ежедневно с 9 до 18 часов горожане могут приобрести здесь рыбу, мясо и мясные продукты, колбасные изделия, яйца и мясо птицы от товаропроизводителей Приморского края.
Цены на ярмарке обещают быть ниже розничных в магазинах и супермаркетах города. Кроме того, торговля на ярмарке выгодна и местным производителям, у которых есть дополнительная возможность продавать свою продукцию без посредников.
Как отметили в управлении торговли и услуг администрации Владивостока, ярмарка проводится по многочисленным просьбам горожан с целью улучшить обеспечение товарами местных производителей по низким ценам, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
«Золотой Рог».
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