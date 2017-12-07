Молодёжи и детям Приморья расскажут о потенциале туристской отрасли во Владивостоке

В пятницу, 8 декабря, с 9.00 до 19.30 в кампусе ДВФУ, корпус А состоится конференция по детскому и молодежному туризму

Мероприятие пройдёт в рамках Форума молодёжи и объединит ведущих представителей отрасли, крупнейших работодателей и известных travel-блогеров. Организатор Молодёжной туристической конференции – Федеральное агентство по туризму. Мероприятие проходит при поддержке Администрации Приморского края, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Участникам форума расскажут о преимуществах отрасли и актуальных вакансиях на рынке, продвижении своего бизнеса через блог и уникальных маршрутах Приморского края. Особое внимание на конференции будет уделено инклюзивному туризму и вопросам организации отдыха для детей с ограниченными возможностями.

Сегодня все больше внимания уделяется развитию туризма и формированию образа России как страны, благоприятной для отдыха и путешествий. В связи с этим одной из важнейших задач является привлечение в туристскую отрасль молодых предпринимателей, способных по-новому взглянуть на возможности туризма в нашей стране.

Молодежная туристическая конференция – это мероприятие по привлечению и включению молодого поколения, а также начинающих предпринимателей в туристскую отрасль. Его цель – раскрыть все преимущества работы в туристической отрасли и дать молодёжи рекомендации по созданию собственного бизнеса в сфере туризма и отдыха. Не случайно слоган мероприятия– «Развивай туризм, развивайся сам!».

Один из центральных блоков конференции будет посвящён такому направлению, как инклюзивный туризм. Данный сегмент туристского рынка направлен на доступность туристических услуг для всех – в том числе для людей с особенностями здоровья.

«Инклюзивный туризм – очень свежая ниша с устойчивой тенденцией к росту. Это безусловный тренд, куда направляются значительные финансовые ресурсы, необходимые для создания доступной среды. Эта ниша ещё не занята, и поэтому особо нуждается в молодых специалистах, которые смогли бы применить себя и свой предпринимательский креатив, – отмечает модератор Юля Барханова. – В рамках круглого стола мы познакомим участников форума с данным направлением туризма, но сделаем это не банально, а в творческой форме – с элементами деловой игры, креативной штурмовки и видео-презентациями. Ведь как бы неожиданно это не звучало, инклюзивный туризм – это очень живая и позитивная сфера».

Подробная программа мероприятия доступна здесь: https://leader-id.ru/event/5504/

Справки по телефону +7 9020562474

Газета «Золотой Рог», Владивосток.