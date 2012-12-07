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Во Владивостоке незаконно возводится многоквартирный жилой дом
ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря, ZRPRESS. Во Владивостоке выявлен факт строительства многоквартирного дома на земельном участке, предназначенном для строительства индивидуального жилого дома, расположенного в районе ул. Иртышской, 32А.
Специалистами регионального государственного строительного надзора проводятся внеплановые выездные проверки по обращениям граждан, в результате которых, в частности, был выявлен факт строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, предоставленном для строительства индивидуальных жилых домов (для проживания одной семьи не более трёх человек).
Строительство так называемого индивидуального жилого дома ведется на земельном участке площадью 600 квадратных метров, предоставленном физическому лицу для возведения жилого дома. Работы производятся без разрешения на строительство, утверждённой проектной документации, а также экспертизы проектной документации.
В настоящее время застройщик игнорирует требования департамента земельных отношений Приморского края и продолжает строительство объекта. Кроме того, на сайте компании ООО «Дальстройконтракт» (www.npdg.ru) строительство позиционируется как жилой Комплекс «Визави», представляющий собой многоквартирный дом, с подземным паркингом, а расположенные в комплексе квартиры предлагаются к приобретению с привлекательной ценовой политикой.
В подобных случаях зачастую строительство осуществляется с привлечением денежных средств граждан с использованием застройщиками далеко непрозрачных «серых схем». При этом грубо нарушаются требования положений законодательства о долевом строительстве в части порядка привлечения денежных средств граждан только на основании договоров участия в долевом строительстве, а также жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами.
Используя возможности рекламы, застройщики рассказывают об имеющейся инфраструктуре и инженерных системах. Тем самым люди вводятся в заблуждение, так как на самом деле строительство дома ведется без учета технической возможности подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и учета нагрузки на существующие сети, и, как следствие, не обеспечивается безопасность объекта при его эксплуатации, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
В результате такой «предпринимательской» деятельности, в дополнение к проблемам подсоединения и безопасной эксплуатации сетей инженерного обеспечения, появляется риск возникновения аварийных ситуаций в связи со слабыми фундаментами зданий, не рассчитанных на нагрузку дополнительных этажей.
Администрация Приморского края обращает внимание всех жителей края, что существует большой риск быть в очередной раз обманутым при приобретении квартир в указанном строящемся жилом доме.
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