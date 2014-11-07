Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
МТС готовят запуск LTE-Advanced во Владивостоке
В теории новая технология уже дает абоненту более 110 Мбит/с.
ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) объявило о проведении во Владивостоке успешного тестирования агрегации несущих частот 1800 МГц и 2600 МГц в стандарте LTE-Advanced.
В сообщении оператора говорится, что тестирование функционала Carrier Aggregation (позволяет объединять диапазоны LTE в одной сессии с достижением большей скорости передачи данных – Прим. авт.) с суммарной полосой 15 МГц происходило одновременно на трех площадках во Владивостоке на оборудовании базовых станций Huawei.
"Протестированы полосы шириной 5 МГц (1800) + 10 МГц (2600) = 15 МГц, что в теории дает абоненту более 110 Мбит/с. С учетом коммерческого трафика (на "живой" сети) сейчас получили 85 Мбит/с.", - говорится в сообщении.
В сентябре этого года МТС в республике Башкирия организовала первую тестовую зону LTE-1800 в России, в ходе тестирования в сети LTE были получены скорости до 225 Мбит/с.
В феврале этого года "МегаФон" запустил в коммерческую эксплуатацию фрагмент сети LTE-Advanced (LTE-A), которая позволила комбинировать частотный спектр для увеличения скорости передачи данных до 300 Мбит/с. Сеть была развернута в пределах Садового кольца Москвы на частотах 2,6 ГГц самого "Мегафона" и "Скартела" (ширина парных полос составила 7,5 МГц и 30 МГц соответственно).
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- "МегаФон" выпустил собственные карты
- Во Владивостоке начался IT форум BIT-2016 (ФОТО)
- Старт российских продаж Samsung Galaxy S6 и S6 edge начался с казуса во Владивостоке
- МТС готовят запуск LTE-Advanced во Владивостоке
- "Безопасный город", школу будущего и возможности "электронного правительства" увидят приморцы на Дальинфокоме
- Развивать информационную среду на Дальнем Востоке – наша миссия – ректор Сколтеха
- Во Владивостоке и на территории кампуса ДВФУ развернута сеть 4G
- "МегаФон" до конца первой половины 2014 года хочет ликвидировать все мертвые зоны в сотовой сети Владивостока
- С 1 декабря отменить "мобильное рабство" нереально
- "Билайн" и НТК объединятся уже в первом квартале 2013 г.
Новости раздела
- Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Сотрудникам ликвидируемого магазина "В-Лазер" повезло со скидками
- Во Владивостоке открылась традиционная выставка "Город-2018"
- Во Владивостоке два таможенных пункта пропуска будут работать с системой tax free
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов