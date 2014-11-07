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МТС готовят запуск LTE-Advanced во Владивостоке

07 Ноября 2014, 18:10 | Владивосток

В теории новая технология уже дает абоненту более 110 Мбит/с.

ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) объявило о проведении во Владивостоке успешного тестирования агрегации несущих частот 1800 МГц и 2600 МГц в стандарте LTE-Advanced.

В сообщении оператора говорится, что тестирование функционала Carrier Aggregation (позволяет объединять диапазоны LTE в одной сессии с достижением большей скорости передачи данных – Прим. авт.) с суммарной полосой 15 МГц происходило одновременно на трех площадках во Владивостоке на оборудовании базовых станций Huawei.

"Протестированы полосы шириной 5 МГц (1800) + 10 МГц (2600) = 15 МГц, что в теории дает абоненту более 110 Мбит/с. С учетом коммерческого трафика (на "живой" сети) сейчас получили 85 Мбит/с.", - говорится в сообщении.

В сентябре этого года МТС в республике Башкирия организовала первую тестовую зону LTE-1800 в России, в ходе тестирования в сети LTE были получены скорости до 225 Мбит/с.

В феврале этого года "МегаФон" запустил в коммерческую эксплуатацию фрагмент сети LTE-Advanced (LTE-A), которая позволила комбинировать частотный спектр для увеличения скорости передачи данных до 300 Мбит/с. Сеть была развернута в пределах Садового кольца Москвы на частотах 2,6 ГГц самого "Мегафона" и "Скартела" (ширина парных полос составила 7,5 МГц и 30 МГц соответственно).

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: технологии  скартел  приморье  сотовые операторы  lte  Мегафон  интернет  мтс 



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