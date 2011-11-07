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Складских помещений во Владивостоке - девать некуда
Предложение складских помещений во Владивостоке остается избыточным, и ставки на «квадрат» в них, по данным ООО «Индустрия-Р», в третьем квартале отличались широким диапазоном – от 94 рублей в месяц в районе Первой Речки до 600 рублей в центре города, а в среднем – 261 рубль, что на 7,73% меньше, чем во втором квартале.
Наиболее дешевыми районами, в среднем - до 150 рублей в месяц за 1 кв. метр, складских помещений были районы Авангарда, пригорода, Тихой, а наиболее дорогими – районы Луговой, 100-летия и Гоголя – от 300 до 420 рублей.
Притом что объем предложения складских помещений по разным районам города в целом оставался на прежнем уровне, на складах в районе ул. Фадеева и в пригородных районах предложение стало больше. Сегодня 23% этого городского рынка аренды приходится на фадеевские склады, около 20% на пригороды, 12% - на район 100-летия, 10% - на ул. Снеговую, 8% - на БАМ. Доля остальных районов несущественна.
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