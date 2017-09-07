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Во Владивостоке прикроют любимую горожанами продовольственную ярмарку

07 Сентября 2017, 18:11 | Владивосток

Продовольственная ярмарка на центральной площади Владивостока в ближайшую пятницу, 8 сентября, и в субботу, 9 сентября, работать не будет. Об этом сообщили деловой газете «Золотой Рог» в управлении экономики администрации города.

Такое решение принято в связи с проведением в городе мероприятий в рамках Восточного экономического форума.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: ярмарки  вэф  торговля  владивосток 






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Комментарии

  • Псевдоним11:33, 08.09.2017#

    Точно, журналисты во всем виноваты! Не было бы их, мы бы не знали о ярмарке и жили бы себе спокойно.

  • Андрей16:56, 08.09.2017#

    Вот это утрата! Теперь подохнем с голоду. А я так любил ошалевшим барыгам денежки относить и втридорога покупать. Горе мне!

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