Во Владивостоке прикроют любимую горожанами продовольственную ярмарку

Продовольственная ярмарка на центральной площади Владивостока в ближайшую пятницу, 8 сентября, и в субботу, 9 сентября, работать не будет. Об этом сообщили деловой газете «Золотой Рог» в управлении экономики администрации города.

Такое решение принято в связи с проведением в городе мероприятий в рамках Восточного экономического форума.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.