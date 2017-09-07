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Во Владивостоке прикроют любимую горожанами продовольственную ярмарку
07 Сентября 2017, 18:11 | Владивосток
Продовольственная ярмарка на центральной площади Владивостока в ближайшую пятницу, 8 сентября, и в субботу, 9 сентября, работать не будет. Об этом сообщили деловой газете «Золотой Рог» в управлении экономики администрации города.
Такое решение принято в связи с проведением в городе мероприятий в рамках Восточного экономического форума.
Теги: ярмарки вэф торговля владивосток
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Точно, журналисты во всем виноваты! Не было бы их, мы бы не знали о ярмарке и жили бы себе спокойно.