Из Владивостока на Камчатку можно будет добраться на пароме

Камчатский край рассматривает возможность запуска парома на 150 пассажиров и на 70 автомобилей для организации морского сообщения на линии Петропавловск-Камчатский – Владивосток, с учетом возможности захода на Сахалин или в Северо-Курильск, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Примерная стоимость строительства, объявленная министерством транспорта, - чуть более 3 млрд рублей. У субъекта таких средств, конечно, нет, поэтому мы говорим о софинансировании», - сказал глава Камчатского края г-н Илюхин.

Он добавил, что в качестве возможного варианта регион предложил приобрести уже бывшее в эксплуатации судно подобного класса у Росморречфлота.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.