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Из Владивостока на Камчатку можно будет добраться на пароме
07 Сентября 2017, 09:10 | Владивосток
Камчатский край рассматривает возможность запуска парома на 150 пассажиров и на 70 автомобилей для организации морского сообщения на линии Петропавловск-Камчатский – Владивосток, с учетом возможности захода на Сахалин или в Северо-Курильск, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Примерная стоимость строительства, объявленная министерством транспорта, - чуть более 3 млрд рублей. У субъекта таких средств, конечно, нет, поэтому мы говорим о софинансировании», - сказал глава Камчатского края г-н Илюхин.
Он добавил, что в качестве возможного варианта регион предложил приобрести уже бывшее в эксплуатации судно подобного класса у Росморречфлота.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор: Олег Клименко
Теги: Камчатка паром владимир илюхин
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Георг отсм