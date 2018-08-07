Топтать, так Цесаревича

Набережные Владивостока стали одной из «фишек», которые полюбились иностранным туристам

Иностранные туристические потоки ежегодно растут во Владивостоке. Гостевой маршрут в городе, омываемого морем с трех сторон, безусловно, приводит туристов к побережью. Три прибрежные площадки - Корабельная, Спортивная и набережная Цесаревича - как магнитом притягивают гостей и жителей приморской столицы. Корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» прогулялся по популярным туристическим местам и оценил зоны общественного отдыха.

Меры государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы» позволили значительно увеличить количество азиатских гостей города. Вместе с турпотоком растет и потребность не только сохранить европейский имидж столицы Приморья, но и развить ее потенциал - создать максимально комфортную городскую среду как для иностранцев, так и для россиян. Многие специалисты отмечают, что для создания гуманной городской среды необходимо появление общественных пространств для социального контакта. К таким зонам можно отнести набережные во Владивостоке, где иностранные путешественники встречаются с местными жителями.

Три особо популярные набережные Владивостока: Спортивная, Корабельная и набережная Цесаревича представляют собой не только места показа, но и зоны для отдыха. Так, на Корабельной набережной туристов ожидает подводная лодка С-56, возле которой так любят фотографироваться иностранные граждане, а также открывается прекрасный вид на мост и бухту Золотой Рог. Рядом с набережной туристы смогут отдохнуть в Адмиралтейский сквере, в котором расположена Триумфальная арка цесаревича Николая, сооруженная в честь приезда члена царской семьи во Владивосток. Спортивная набережная и набережная Цесаревича могут порадовать туристов не только видами на залив, но и интересными арт-объектами. Так, совсем недавно на Спортивной набережной появилась необычная скульптура - «Семь сопок». На этом арт-объекте размещены QR-коды, которые приводят туристов к роликам с видами сопок Владивостока.

Впрочем, по словам экспертов, общественным туристическим пространствам Владивостока еще не хватает доработки. Как отметил архитектор Кирилл СОЛГАЛОВ, набережные должны быть объяты комфортным социальным пространством. Например, японцы выдвинули идею, которую стоит обсуждать на общественном уровне: они предлагают сделать часть исторического центра Владивостока пешеходным. Но не перекрывать его полностью для машин, а сделать регулирующий механизм – например, очень дорогую парковку вдоль улицы и максимально расширить тротуарную часть. «Полностью убирать автомобили нет никакой необходимости – в развитых странах стараются комбинировать движение личного и общественного транспорта с движением пешеходов, и это работает прекрасно. К тому же необходимо помнить, что пешеходные улицы – это хорошо, но не везде. Они дарят гостям и жителям города комфорт и чувство безопасности только если на них постоянно находится большое количество людей. А по пустынным улицам люди просто будут опасаться ходить», – уверен архитектор.





Наталья КОМИССАРОВА, фото Елены АБАШЕВОЙ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.