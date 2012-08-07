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«Гефест»: Надежный механизм защиты
Российские строительные компании активнее начинают использовать страхование в качестве механизма защиты от рисков. Именно страхование дает возможность компенсировать нанесенный ущерб в кратчайшие сроки и с минимальными финансовыми затратами.
Актуальную оценку состоянию рынка страхования строительных рисков дал первый заместитель генерального директора САО «ГЕФЕСТ», почетный строитель России Владимир КАРЮКИН.
– Сегодня строительные объекты, строительство которых осуществляется за счет государственного и муниципального бюджетов, застрахованы в 80% случаев. Связано это, прежде всего, с тем, что расходы на страхование закладываются изначально в смету. Как обстоит дело с коммерческим строительством?
– В коммерческом строительстве застраховано не более 50% объектов. Однако мы рассчитываем на то, что данный показатель будет расти. На сегодняшний день страхование все активнее вытесняет резервные фонды, которые на протяжении длительного времени создавались из «замороженных» средств – 5-7% от объема вкладываемых в строительство средств.
Прежде всего, это будет происходить из финансовых соображений, ведь страхование строительно-монтажных рисков обходится гораздо дешевле – десятые доли процента от стоимости объекта. Кроме того, страхование в отличие от резервных фондов гарантирует полное возмещение в случае аварии, в то время как «резерва» может не хватить. К тому же использование страхования позволяет повысить инвестиционную привлекательность проекта, поскольку все риски уже просчитаны и заложены.
– По практике вашей компании, с какими рисками чаще всего связаны страховые выплаты?
– Самые существенные и часто встречаемые выплаты связаны с рисками стихийных бедствий. «ГЕФЕСТу» принадлежит крупнейшая выплата на рынке страхования СМР в 509 млн руб.: в конце 2009 года из-за шторма пострадал крупный олимпийский объект – строящийся грузовой порт Сочи.
Также выплаты связаны с технологическими рисками и человеческим фактором – ошибками проектирования, непреднамеренными нарушениями правил работ, техники безопасности, отступлениями от проекта. При нынешней сложности технологий и строительной техники ошибки допускают даже самые квалифицированные специалисты.
– Сегодня наравне с де-факто обязательным страхованием ответственности строителей в рамках СРО, активно применяется страхование гражданской ответственности строителей. Не дублируются ли эти два вида страхования?
– Несмотря на то, что в этих видах страхования идет речь об ответственности, в страховании в рамках СРО выплата возмещений по полису положена, если вред был причинен в результате недостатков работ строителей.
Такая формулировка была указана в Гражданском кодексе. В страховании гражданской ответственности неважно, был причинен вред по вине строителей или нет, все равно будет выплачено страховое возмещение.
Это своеобразное расширенное страхование ответственности.
– В строительном и страховом сообществах сейчас активно обсуждаются поправки в статью 60 Градостроительного Кодекса, которые вступят в силу с июля 2013 года. Как эта новация отразится на страховом рынке?
– Поправки изменят всю систему возложения гражданской ответственности участников строительства – членов СРО и, соответственно, методику страхования. Смысл новации сводится к тому, что ответственность за причинение ущерба третьим лицам снимается непосредственно с виновника – строителя, проектировщика, изыскателя и перекладывается на застройщика, а после окончания строительства на собственника. При этом застройщик и собственник имеют право регресса к виновнику и другим лицам, которые вместе с ним несут солидарную ответственность: СРО, выдавшей допуск, экспертному учреждению и Российской Федерации (при определенных условиях). Пока на рынке нет ясности, к чему приведут данные поправки, поэтому сейчас идет совместная работа строителей и страховщиков в этом направлении.
–Уже более полугода действует закон об обязательном страховании ответственности владельцев ОПО. Какие итоги взаимодействия в этом направлении страховщиков и строителей?
– За время работы закона, по данным НССО, было застраховано порядка 53% всех опасных объектов страны. Не намного больше этот показатель и среди строителей. Как такового «бума» заключения договоров на опасные объекты не наблюдается даже несмотря на то, что с 1 апреля Ростехнадзор может применять штрафные санкции к организациям, проигнорировавшим требования закона.
– В преддверии Дня строителя что бы вы хотели пожелать работникам отрасли?
– Я с большим удовольствием поздравляю наших друзей, коллег и партнеров с профессиональным праздником! Желаю вам сохранить весь свой потенциал, опыт, силы, которые, несомненно, будут востребованы в ближайшем будущем для решения задач модернизации транспортной, промышленной и жилищной инфраструктуры нашей страны. Пусть задуманное осуществится, а оптимизм и удача станут верными спутниками по жизни.
"Золотой Рог".
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