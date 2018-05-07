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Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей

07 Мая 2018, 13:43 | Владивосток

Меньше месяца остается до проведения знакового события для туристской отрасли Дальнего Востока – четвертого Тихоокеанского туристского форума. В этом году деловая программа мероприятия посвящена развитию морского туризма. Специальная сессия, посвященная паромному, круизному, прогулочному, яхтенно-катерному и другим видам водного туризма, пройдет в первый день форума – 17 мая во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как рассказали организаторы, сессия разделена на две основные части: панельную дискуссию «Круизный туризм в Японском (Восточном) море» и круглый стол «Развитие прибрежного морского туризма в Приморском крае».

«В ходе первой части будут обсуждаться стратегические вопросы развития круизного морского туризма в акватории Японского моря, в том числе в таких портовых регионах, как Приморье, Сахалинская область, Камчатский край, а также возможности совершенствования туристской инфраструктуры в этих субъектах. Вторая часть будет посвящена модернизации транспортной инфраструктуры прибрежных морских сообщений, перспективам развития береговой инфраструктуры, реализации коммерческой деятельности в сфере морского туризма, лицензированию и осуществлению надзора за регистрацией маломерных судов и другим вопросам», – сообщили организаторы.

Участие в мероприятиях примут представители органов федеральной, региональной и муниципальной власти в сфере туризма, туроператоры морских круизов, турфирмы, судоходные и судостроительные компании, яхт-клубы, морские пассажирские порты и другие заинтересованные организации Приморья, Сахалинской области и Камчатского края. Кроме того, планируется, что гостями сессии станут более 30 иностранных участников из Республики Корея, Японии и Китая.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: Корея  тихоокеанский туристский форум  владивосток  туризм  международное сотрудничество  Япония  ВГУЭС  приморье  pite  китай 



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