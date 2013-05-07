Во Владивостоке в гостинице "Экватор" гостей ждут 22 новых номера

Завершена реконструкция большого крыла восьмого этажа гостиницы «Экватор». На 8 этаже представлены 4 двухместных номера категории «Люкс» и 18 одноместных номеров повышенной комфортности.

Гостей ждут номера, укомплектованные согласно последним тенденциям гостиничного бизнеса. Одноместные номера выполнены в оригинальном дизайне и дополнены уникальными фоторепродукциями с прекрасными морскими видами уникальных мест Приморского края. В четырех номерах категории «Люкс» 8 этажа расположены репродукции картины «Летний дождь» директора гостиницы «Экватор» Виктории КОЛИТЕНКО, создающие атмосферу гармонии и спокойствия для наших гостей.

Таким образом, с 1 июня 2013 года в гостинице будет 56 номеров повышенной комфортности, включая 34 номера на 9 этаже. А 25 мая гостиничный комплекс «Экватор» отметит свое 25-летие, находясь в постоянном поиске нового и интересного сотрудничества и являясь местом, где гостям всегда рады.

Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.