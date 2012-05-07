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Во Владивостоке завершился отопительный сезон
В течение прошедшей недели было отключено 236 котельных. Это 49,6% от числа котельных, эксплуатируемых "Примтеплоэнерго".
«Согласно решениям глав муниципальных образований, отопительный сезон завершен в одиннадцати тепловых районах из 28 – Анучинском, Арсеньевском, Артемовском, Надеждинском, Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Яковлевском, ЗАТО Фокино, Спасске и Спасском районе. Здесь перестали отапливать жилье и объекты соцкультбыта», - говорит начальник отдела ГО и ЧС "Примтеплоэнерго" Александр Николаев.
Подача тепла в жилые дома жителей Владивостока и к объектам соцкультбыта завершена 4 мая. Дата определена в связи с установлением необходимых среднесуточных плюсовых температур.
Как сообщили в управлении топливно-энергетического комплекса администрации города, отопительный сезон 2011-2012 г. прошел в штатном режиме. На все котельные города, включая островные территории, топливо поставлялось без сбоев. Уже началась подготовка к прохождению очередного отопительного сезона. Идёт согласование графиков проведения гидропневматических промывок и гидравлических испытаний систем отопления многоквартирных домов, а также замена оборудования.
"Золотой Рог".
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