Во Владивостоке возобновилось скандальное строительство

Скандальное строительство во Владивостоке в районе Почтового переулка рядом с домом, в котором жила американская гражданка Элеонора ПРЕЙ, известная многочисленными письмами о жизни города в конце ХIХ и первые три десятилетия прошлого века, возобновилось.

Здесь компании «Технопарк», выкупившей участок земли, было разрешено построить двухэтажное здание, которое гармонировало бы с исторической средой этого района.

Начав строительство, застройщик в марте прошлого года уничтожил часть пристройки-флигеля исторического дома, в котором жила знаменитая горожанка, а в мае разрушил его остатки. Это возмутило общественность города. Административными мерами со стороны краевой и городской администраций строительство было приостановлено. От застройщика потребовали отреставрировать поврежденные опоры и лестницу дома, восстановить уничтоженный тепловой узел и вести дальнейшие работы с учетом проекта, который по заказу городской администрации был выполнен для этой территории.

Сейчас строители занимаются фундаментом будущего здания, которое предполагается использовать как офисное. Параллельно будут идти реставрационные работы окружающих его объектов. А у лестницы, которая сюда ведет от здания главпочтамта уже скоро появится скульптура Элеоноры Прей.

Виктор КУДИНОВ, ZRPRESS.RU, Владивосток.