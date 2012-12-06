Малый ГУМ Владивостока превратили в торгово-развлекательный центр

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря, ZRPRESS. 8 декабря 2012 года в 14:00 , первый молодежный Торгово-Развлекательный Центр «Малый Гум» приглашает посетить 6 этажей удовольствия. Мероприятия в этот день будут проходить в рамках одного из запланированных этапов масштабной программы открытия торгово-развлекательного центра.

На один день Малый ГУМ превратиться в большой развлекательный комплекс, отражающий различные направления современной молодежной культуры. Программа мероприятия составлена таким образом, чтобы каждый посетитель смог насладиться выступлениями лучших музыкантов и ди-джеев города, поучаствовать в увлекательных конкурсах и соревнованиях и сделать покупки в преддверии новогодних праздников

Малый ГУМ является одним из старейших в России Торговым центром, открывшийся вновь в 2012 году после масштабной реконструкции. Новый торговый центр открывает самые известные бренды, которые ранее не были представлены на Дальнем Востоке. New Yorker, COLIN`S, INCITY, Kira Plastinina, которые являются форматом якорных магазинов, занимают большие торговые площади вплоть до 850 кв.м. Для ценителей качественных ювелирных изделий, бижутерии и аксессуаров на первом этаже, которые впервые и эксклюзивно представленные бренды EVITA PERONI, PANDORA, LADY COLLECTION, DIVA, GRAND BRILLIANT и многие другие.

На верхних этажах расположены зоны общепита и развлекательный центр для полноценного семейного отдыха с самыми современными игровыми автоматами и боулингом.

Праздничная программа :

«GUM DANCE SESSION» - танцевальные батлы. Именитые танцоры поборются за главный приз – планшет iPad 2. Номинации:

Hip-hop

Popping

Breaking

GALAXY - мини-фестиваль современной музыки, на котором выступят самые яркие ди-джеи и музыкальные коллективы Владивостока:

dj Wiznik

Mari! Mari! (live)

dj Petrouke

dj Brous

Kris Mirror (live)

Down Town project (live)

Volna.

Детская зона:



В зоне Фуд-корта пройдет соревнование на самого виртуозного игрока в Xbox 360 + Kinect. Главный приз – игровая приставка Xbox 360.

Так же все желающие смогут поучаствовать в чемпионате по аэрохоккею.

Для детей младшего возраста – химические конкурсы, шоу мыльных пузырей, призы и подарки.



На 6-м этаже пройдет ярмарка Creative spot. Это гибрид модной тусовки и стихийного рынка, где соберутся дизайнеры, владельцы шоу-румов, модники и творческие жители Владивостока. Проект задумывался как способ для продвижения молодых дизайнеров и художников.