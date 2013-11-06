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"МегаФон" до конца первой половины 2014 года хочет ликвидировать все мертвые зоны в сотовой сети Владивостока

06 Ноября 2013, 17:26 | Владивосток

Директор Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон" Андрей ЛЕВЫКИН на встрече с коллективом издательской компании "Золотой Рог" заверил, что оператор не прекращает работать над качеством связи в Приморье.

"В городе есть "дырки", и я готов это признать. Но мы с этим будем продолжать бороться. В следующем году у нас (филиала) очень хороший план по развитию, в том числе по Владивостоку и Приморью в целом. В первой половине 2014 года мы хотим закончить стройку радиосети и закрыть все мертвые зоны во Владивостоке. Рельеф здесь действительно сложный, своя специфика сказывается. Очень сложно делать частотный план, чтобы, с одной стороны, базовые станции не мешали одна другой, с другой стороны, чтобы не было дырок", - сказал Андрей Левыкин.

В то же время гарантировать четкую работу связи в местах массовых мероприятий не может ни один оператор, и не только в России.

"Есть физика процессов. Ну не может один сектор технически вместить абонентов больше, чем он на это рассчитан. Все что можно и мы, и коллеги, делаем. Для того чтобы в местах массовых мероприятий связь была стабильная. Но будьте готовы к тому, что ели будет салют на Набережной, и там соберется треть города, наверное, будут недозвоны и обрывы. Увы, но это объективная реальность с точки зрения техники", - отметил Андрей Левыкин.

Лицензионная территория Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон" (сеть "МегаФон" на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории РФ общей площадью более 8 млн квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов "МегаФона" на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 4,8 млн.

Олег КЛИМЕНКО.  ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: Мегафон  связь  сотовые операторы 



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Комментарии

  • Псевдоним18:25, 06.11.2013#

    Однако, правду говорит.

  • Псевдоним23:23, 06.11.2013#

    физика однако. на всех все равно мегафона не хватит:-)

  • Дежурный критик09:40, 07.11.2013#

    Повелитель дырок.

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