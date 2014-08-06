К Дню строителя корреспондент "ЗР" объехал наиболее заметные и интересные стройки Владивостока

Среди строящихся крупных и средних объектов приморской столицы, конечно, доминируют жилые здания, о которых особый разговор в нашем очередном обзоре нового жилья в этом номере «ЗР». Другое дело - строительство иных значимых для города объектов, которые должны войти в строй в ближайшее время и сделать жизнь горожан интереснее и комфортнее.

Особенно важным на сегодня является строительство нового комплекса зданий Президентского кадетского корпуса в районе остановки «Молодежной». Известно, что строителям, кровь из носа, приказано форсировать работы с тем, чтобы учебный процесс наступающего учебного года не был сорван. И они заметно форсируют.

Уже вот-вот должен состояться торжественный, с резанием ленточки, ввод краевого перинатального центра в районе ул. Можайского. Естественно, рожать нашим женщинам станет легче, и возможно, этот новый мед-центр станет еще одним хорошим аргументом для граждан улучшать приморскую демографию.

Кстати, симпатично, несмотря на определенную закрытость сеткой, уже смотрится новый комплекс Медицинского университета, строительство которого активно продолжается в районе «Некрасовской».

Определенной неприятностью для автомобилистов стал плановый ремонт температурных швов Некрасовского путепровода. Утешением может служить то, что эти работы стараются не затягивать.

Город продолжает насыщаться новыми торговыми комплексами. Пожалуй, особенно серьезной станет премьера крупного такого объекта на Седанке. Судя по всему, она может состояться уже в этом году. Как утверждает застройщик, этот торговый центр будет нового для города типа и повышенного сервиса.

В районе Второй речки заметна повышенная активность в районе снесенного недостроенного в советское время аэровокзала - здесь ведется строительство нового крытого рынка «Березка» общей площадью около 7 тыс. кв. метров. А вот крупный торгово-развлекательный центр в районе «Постышева» по-прежнему остается заморожен. Аналогично - подобный центр в районе ул. Тобольской.

Неплохими темпами продолжается строительство ряда средних и малых супермаркетов в районе БАМа, на «Крыгина», ул. Маковского и пр. Они постепенно заменяют морально устаревшие рынки и группы киосков и мелких магазинчиков.

Пожалуй, в городе заметно оживилось строительство офисов и многофункциональных центров. Недавно мы об этом довольно подробно писали. Стоит только отметить, что в ближайшее время можно ожидать ввода таких новых объектов в районе фуникулера, в начале ул. Енисейской, на ул. Алеутской, 45а, в районе ст. «Первая речка», на Проспекте Острякова и др.

С некоторой досадой горожане смотрят на пятизвездочные «Хаятты». Хотя их готовность считается высокой, и ввод уже обещан в конце этого-первой половине следующего года, налогоплательщик крайне удручен. Есть мнения, что таким строительством должны заниматься, все-таки, частные инвесторы. А если частник не хочет, значит подобные объекты особо и не нужны...

Из социальных объектов особенно приятно для потенциальных и недавно состоявшихся родителей строительство в ряде районов города новых детских садиков. До конца этого года их предполагается ввести несколько штук. К сожалению, во время объезда нам по пути не попались эти строящиеся и реконструируемые детские садики. Однако мы неожиданно наткнулись на все еще стоящий заброшенным детский садик в Академгородке, спрятавшийся в экологичной зеленой зоне, где растить детей - самое милое дело. В разных точках Владивостока на сегодня остается еще несколько таких садиков, которые после хорошего ремонта можно было бы еще как-то «вернуть в детство».

Досадно, что по-прежнему приостановлены работы на реконструкции оздоровительного центра в районе ул. Полетаева на Седанке, так и стоят без движения коробки недостроенной межрайонной поликлиники в 71 мк., медицинского корпуса ожоговой больницы в Академгородке, школа на ул. Черняховского и пр.

Не ожидается ввода в этом году большого спорткомплекса в районе въезда в жилой район Снеговая падь со стороны ул. Выселковой. Хотелось бы верить, что до конца года завершится наконец-то строительство Приморского океанариума на о. Русском. Но все еще не верится.

Может быть кого-то это и заденет за живое, но, все-таки, отмечу, что довольно медленно идет в городе строительство культовых объектов. В частности - храма в районе центральной площади города. Вероятно, разрешения на такого рода объекты стоит выдавать при твердых гарантиях застройщиков, что все вопросы по финансированию уже решены, и строительство будет осуществлено в самые оптимальные сроки.

Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.