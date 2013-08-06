Владивостокцев приучают есть, как в ресторане

Сегодня мы поговорим о таком признаке комфортной современной жизни, как доставка на дом готовых продуктов питания. Эта услуга очень популярна у молодежи, которая не прочь закатить домашнюю вечеринку и при этом не заморачиваться с приготовлением угощения, холостяков-гурманов, да и вообще у очень многих людей, любящих вкусно поесть, но не имеющих свободного времени, чтобы заниматься кулинарной акробатикой.

Вот всего лишь несколько причин, почему курьерская доставка готовых блюд, таких как пицца, суши, сэндвичи, куриные сеты и другие вкусности, весьма востребована в большом городе. Во-первых, это экономия времени: деловым людям бывает элементарно некогда ответственно подойти к такому делу, как приготовление ужина, поэтому они нередко прибегают к доставке готовой пищи. Доставка сэкономит вам время и в том случае, если вы ждете гостей и хотите побаловать их эксклюзивными кушаньями, делать которые самому сложно и долго. Во-вторых, большой выбор продукции. Рестораны Владивостока, предлагающие услугу доставки на дом, обычно имеют в своих меню более пятидесяти наименований различных блюд, любое из которых приедет к вам свежим и горячим. В-третьих, иногда это еще и экономия средств: рестораны, которые не держат зал для гостей и оплачивают лишь производство и работу курьеров, могут предоставлять своим клиентам неплохие скидки на большие заказы.

Но почему бывает выгодно совмещать обслуживание в зале и доставку? Александра, администратор кафе «Суши-Т», которое предлагает блюда японской и итальянской кухни:

- Зал является лицом нашей компании. Люди, приходя к нам, видят нашу работу и качество нашей еды, и, если им понравится, они в любое время смогут заказать доставку на дом - как пиццу, так и блюда японской кухни. Совмещение доставки и обслуживания в ресторане выгодно потому, что нужно как-то показывать работу своей компании, чтобы люди могли знать, что мы не только поставляем еду, но и всегда рады видеть их в нашем заведении. Успехом на рынке является качественное приготовление блюд и своевременная доставка.

Пицца - блюдо, которое чаще всего заказывают на дом. С грибами, с ветчиной, с сыром, с анчоусами, гавайская, вегетарианская, пепперони… Ассортимент так же велик, как и количество заведений во Владивостоке, которые готовы привезти к вам домой или в офис это вкусное и сытное итальянское блюдо. Средняя цена пиццы «Маргарита» в наиболее известных ресторанах города - 200 рублей.

В последнее время огромной популярностью у жителей города стали пользоваться блюда японской кухни. Это всевозможные наборы роллов, суши, японские горячие блюда из морепродуктов и салаты. Одна порция роллов, состоящая, как правило, из восьми кусочков, вполне может заменить полноценный обед. Средняя цена роллов «Калифорния» - 230 рублей.

Немалое количество людей отдает предпочтение китайской еде. Но по причине больших порций эти яства обычно заказывают большой компанией. Средняя цена порции свинины в кисло-сладком соусе «Го ба жо» (и другие варианты названий того же блюда) - 250 рублей. Средняя стоимость заказа на пятерых человек - 1300 рублей с учетом стоимости доставки.

Конечно, нельзя обойти вниманием и заведения с европейской кухней. Секретами производства делится Станислав КРИВОНОС, директор интернет-ресторана Stroganoff:

- Мы предлагаем нашим клиентам все, чем богата итальянская кухня - конечно, в первую очередь это паста и пицца, - и в целом все разнообразие, которое есть в средиземноморской кухне. Единственно, пришлось урезать ассортимент по причине того, что не все блюда можно перевозить в одноразовых контейнерах. В наших ближайших планах - наладить приготовление итальянской традиционной выпечки и составить фуршетное меню, которое выручит, например, устроителей корпоративов. Средняя сумма заказа из нашего ресторана - порядка 600-800 рублей. Наибольшим спросом пользуется разнообразная паста и спагетти, приготовленные по традиционным итальянским технологиям. Разумеется, популярна пицца - излюбленный кулинарный хит во всем мире.

Очень многие заведения предлагают так называемые куриные сеты. Что в него входит? Например, в сет от Koko Chicken обычно входят почти килограмм кусочков курицы либо ножек и крылышек, приготовленных тем или иным способом (например, в сухарях или в соусе), 100 граммов картофеля фри и напиток по выбору. Цена варьируется - от 590 до 700 рублей за сет. Конечно, такое блюдо тоже больше подходит для вечеринки, нежели для трапезы в одиночестве.

Совсем недавно, но уже довольно прочно на рынке общепита обосновался мексиканский фаст-фуд, главный символ которого - знаменитый буррито. Буррито - это традиционное блюдо мексиканской кухни, поистине универсальное, поскольку его можно приготовить как с мясной, так и с рыбной, грибной или даже фруктовой начинкой, которая заворачивается в особую лепешку - тортильос - и подвергается тепловой обработке. Чтобы попробовать буррито, а также кесадилью, энчеладос или чимичангу (другие мексиканские вкусняшки) не выходя из дома, можно обратиться в кафе Burritos. Средняя стоимость заказа - 400 рублей. Доставка от 800 рублей - бесплатная.

Что касается расценок на доставку по городу, то она составляет почти везде 100 рублей. Ваш заказ могут привезти вам бесплатно, если общая сумма заказа превышает 600-1000 рублей (в зависимости от заведения). Также многие рестораны осуществляют доставку в пригород, цена зависит от удаленности от Владивостока.

Юлия ХАМАГАНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.