Развитию острова Русского нашли образец для подражания

В развитии острова как туристического объекта может быть использован опыт Кронштадта с его фортами

В Приморье намерены изучить опыт по реализации проекта туристско-рекреационного кластера в Кронштадте под Санкт-Петербургом для развития туристического потенциала острова Русского, сообщает корреспондент газеты «Золотой Рог» с площадки ПМЭФ.

«Мы сейчас смотрим, как будет продвигаться проект Кронштадта. У нас есть остров Русский, и я думаю, что это будущий драйвер привлечения туристов, потому что там сосредоточены все мероприятия, интересные и для зарубежных, и для наших туристов», - сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, выступая на сессии по туризму в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Проекта «Кронштадт. Остров фортов» представлен в программе ПМЭФ-2019. Проект, среди участников которого правительство Санкт-Петербурга и Министерство обороны РФ, предполагает возведение в Кронштадте самого большого в мире музея военно-морского флота, океанариума, дайвинг-центра, гостиницы, марины для яхт и катеров, а также появление научных и образовательных площадок. Особое внимание будет уделено знаменитым кронштадтским фортам, ряд которых после реставрации станут доступными для жителей и гостей города. Срок работ, которые начнутся уже летом 2019 года, рассчитан на пять лет.

Досье газеты «Золотой Рог»

Форты Кронштадта – это оборонительные сооружения с южной и северной стороны острова Котлин, на котором была построена крепость Кронштадт. На острове Русском сохранились шесть фортов еще царской постройки.

«Филиал Военно-морского музея и, соответственно, подводный музей - это основной блок (проекта). Помимо этого, мы будем использовать итальянскую гавань для того, чтобы сделать там живую экспозицию на открытом воздухе. Также существуют небольшие плавающие гостиницы. Здесь будет пристань скоростных катеров», - сказала заместитель председателя инвестиционного комитета целевого некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера г. Кронштадта Ксения ШОЙГУ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог». Санкт-Петербург.

Фото pofortam.ru.