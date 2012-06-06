Проект планировки п-ва Саперного на о. Русском взял «золото» в дальневосточном конкурсе

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня, ZRPRESS. В г. Хабаровске 24-27 мая состоялся XVI Дальневосточный фестиваль «ЗОДЧЕСТВО-2012». Фестиваль проводился в рамках Хабаровской международной выставки-ярмарки «Архитектура, стройиндустрия ДВ региона. Город. Экология-2012». Он явился смотром-конкурсом достижений творческих коллективов архитектурных проектных организаций Дальнего Востока, профессиональной оценкой качества их работ.

На смотр-конкурс было представлено 110 архитектурных произведений, выполненных архитекторами Приморского и Хабаровского краёв, Амурской, Камчатской, Сахалинской и Иркутской областей, Республики Саха (Якутия).

В состав жюри конкурса вошли архитекторы из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Якутска, Находки и Амурска. Все работы были сведены в три раздела - «Постройки», «Проекты» и «Пропаганда архитектуры» - и оценивались по 11 номинациям.

В составе жюри было всего лишь два представителя от Приморья. И такое не «ангажированное» жюри высоко оценило работы приморских зодчих, о чём свидетельствуют полученные ими награды.

Большой золотой медалью, дипломом Хабаровской международной ярмарки и премией Дальневосточного объединения организаций Союза Архитекторов России за «Проект планировки и интерактивную модель территории полуострова Саперный острова Русский с внесенными изменениями 2012 г.» награжден авторский коллектив ОАО «Приморгражданпроект» и ООО «ПроектСтрой».

Большой золотой медалью, дипломом Хабаровской международной ярмарки и премией Дальневосточного объединения организаций Союза Архитекторов России награжден Аникеев Валентин Васильевич за монографию «Владивосток вступил в XXI век».

Малой золотой медалью и дипломом Хабаровской международной ярмарки за объект «Реконструкция кинотеатра «Владивосток» в г. Владивостоке. Интерьеры» награжден авторский коллектив ООО «Дальневосточный ПромстройНИИпроект».

Золотыми дипломами фестиваля награждены:

Проект микрорайона в бухте Патрокл в г. Владивостоке. Комплекс жилой застройки в береговой зоне. I очередь строительства. Жилой дом тип I», авторский коллектив ОАО «Приморгражданпроект»;

Проект планировки и интерактивная модель территории полуострова Саперный острова Русский с внесенными изменениями 2012 г.», авторский коллектив ОАО «Приморгражданпроект» и ООО «ПроектСтрой»;

Проект «Спасо-Преображенский кафедральный собор на центральной площади в г. Владивостоке», авторский коллектив ОАО «ДНИИМФ»;

Проект планировки территории в районе Некрасовского переулка, 17 в г.Владивостоке. Проект застройки «Владивосток Сити», авторский коллектив ЗАО «ВладНИИпроект» и ОАО «Приморгражданпроект»;

Монография «Владивосток вступил в XXI век», автор В.В. Аникеев;

Объект «Реконструкция кинотеатра «Владивосток» в г. Владивостоке. Интерьеры», авторский коллектив ООО «Дальневосточный ПромстройНИИпроект.

Серебряных дипломов фестиваля удостоены:

Проект «Многофункциональный комплекс «Аквамарин» в районе бухты Федорова в г. Владивостоке», авторский коллектив ООО «Архитектурный фонд»,

Проект «Индивидуальный жилой дом по ул.Вертолетной в г.Владивостоке», Дальневосточный государственный технический университет, архитектурная мастерская В. Моора.

Концепция комплексного благоустройства территории кинотеатра «Океан» и сквера им. Адмирала Макарова в г. Владивостоке», авторский коллектив ООО «Архитектурный фонд».

Бронзовый диплом фестиваля присужден проекту «Микрорайон в бухте Патрокл в г. Владивостоке. Комплекс жилой застройки в береговой зоне. I очередь строительства», авторский коллектив ОАО «Приморгражданпроект».

Диплом фестиваля присужден объекту «Административное здание Приморского отделения № 8635 Сбербанка России по ул.Фонтанной, 16/18 в г. Владивостоке», авторский коллектив ООО «Архитектурный фонд».

Кроме наших архитекторов в проектировании объектов Владивостока принимали участие и архитекторы из Хабаровска.

Шести дипломов фестиваля за проекты объектов в жилом районе Снеговая Падь Владивостока удостоены авторские коллективы 52 ЦПИ филиал ОАО «31 Государственный проектный институт специального строительства». Их работы по детским садам «Светлячок» и Катерок», школе на 825 мест, детской поликлинике на 400 посещений в смену, интерьерам вестибюльной зоны физкультурно-оздоровительного комплекса и теневых навесов, а также по благоустройству детских садов получили высокие оценки жюри.

Серебряный диплом фестиваля присужден авторскому коллективу ОАО «Дальгипротранс» за проекты организации интермодальных перевозок по маршруту Владивосток – Аэропорт: «Пассажирский комплекс станции Аэропорт Кневичи», «Пассажирский терминал на станции Владивосток» и «Реконструкция пассажирской инфраструктуры Дальневосточной железной дороги».

Виктор Кудинов, "Золотой Рог".

