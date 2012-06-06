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Из Владивостока на автоаукцион в Японию можно попасть новым паромом
В Приморье открылось новое паромное сообщение с Японией по маршруту Владивосток - Кобе - Осака - Владивосток на грузопассажирском пароме Sun Rise, принадлежащем судоходной компании Daewoo Logistics.
В рамках этого проекта специально для россиян 9 октября в Осаке на базе крупного автомобильного аукциона GNN состоится открытие торговой площадки на стоянке Phoenix Car Bazaar. Каждый посетитель торговой площадки сможет приобрести себе автомобиль. Кроме того, если человек не выбрал машину, то он сможет поучаствовать на следующий день в крупном автомобильном аукционе GNN. Приобретенные машины грузятся на паром Sun Rise и вместе с пассажирами возвращаются во Владивосток. Генеральным агентом судна во Владивостоке является компания Fetcom.
Как отметила ее представитель Юлия ДАРОВСКИХ, автостоянка Phoenix Car Bazaar - одна из крупнейших площадок Японии, на которой будут находиться готовые к продаже автомобили. Всего стоянка рассчитана на 2 тыс. машин. Здесь будут представлены не только легковые машины, но и спецтехника. По словам партнера компании Fetcom, президента Alpha Group Альберта ЧЕРНЫШЕВА, совершившего пробную поездку на пароме в качестве пассажира, поездка будет интересна и простым туристам. "Во-первых, в октябре прекращает свою работу авиалиния Владивосток - Осака, так что до этого японского города можно будет добраться только по морю, а, во-вторых, один день маршрута Sun Rise проходит по внутреннему Японскому морю рядом с берегом и пассажиры увидят очень живописные места", - отметил Альберт Чернышев.
Как сообщил капитан парома Александр ПОХИЛЕЦ, длина корабля составляет 146 метров, ширина - 20,4 м, полная грузоподъемность - 3,178 тонн. Согласно документам, на борту Sun Rise могут находиться более 50 пассажиров, а в грузовых отсеках - до 500 легковых автомобилей. На корабле предусмотрены каюты VIP, первого и второго классов. До Кобе судно идет 2,5 суток. По графику Sun Rise отправляется из Владивостока еженедельно по субботам, сообщает РИА "Дейта".
"Золотой Рог".
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