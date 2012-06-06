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Туристов депортируют из Таиланда
Паспортный контроль при прохождении государственной границы в аэропортах Таиланда ужесточен.
Как сообщили РИА "Дейта" в одном из крупных туристических агентств Владивостока, такую информацию озвучили тайские партнеры агентства.
Сейчас срок действия заграничного паспорта туриста должен быть не менее 6 месяцев с момента прилета в страну и ни на один день меньше. В случае нарушения данного правила туристам отказывают в выдаче визы и депортируют из страны.
По мнению приморских специалистов, это нововведение никак не связано с переворотом, недавно произошедшим в Таиланде. Дело в том, что во избежание проблем с просрочкой паспорта все страны уже давно выставили такие условия: минимальный срок до окончания действия загранпаспорта в Китае - всего 4 месяца. С загранпаспортом, до окончания срока действия которого остается менее полугода, можно посещать только страны, с которыми открыт безвизовый обмен туристами.
"Золотой Рог".
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