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Земельные противоречия Владивостока

06 Июня 2011, 00:12 | Владивосток

Рынок земли Владивостока под индивидуально-жилищное строительство по итогам первого квартала 2011 г., по данным аналитика компании ООО «Далта-Восток-1» Алексея ФОМЕНКО, демонстрирует противоречивые тенденции. Если цены предложения в центральных районах города росли, то на его окраинах немного упали, а в пригородной зоне просто обвалились.

Особенно резко выросла средняя цена предложения сотки под ИЖС непосредственно в центре Владивостока – по сравнению с 3 кварталом прошлого года на 82,4%, достигнув по сути среднерыночной цены стандартной трехкомнатной квартиры в неплохом районе города – около 3,8 млн рублей. Сказывается огромный дефицит участков. Заметно отстают районы, примыкающие к ул. Светланской, которые недотягивают и до 0,9 млн за сотку, на третьем месте район Первой Речки – около 0,6 млн рублей, и далее Эгершельд – немногим более 0,5 млн.

Неожиданно резко, практически на четверть, снизилась цена средней сотки под ИЖС в районе Второй Речки – до чуть более 320 тыс. рублей, значительно уступив по средней цене даже району Чуркина-Тихой-Нейбута-Снеговой – более 420 тыс.

Также около 25% потеряла цена средней сотки в излюбленных районах индивидуального строительства – от ф. «Заря» до Седанки, от Седанки до ст. Океанская, а также Садгорода-Весенней. На 42,7% меньше стала цена предложения сотки в районе ст. Океанская-Садгород. В целом по пригородной зоне Владивостока в первом квартале 2011 г. средние цены по разным районам находились в диапазоне от 190 тыс. рублей за сотку до 310 тыс. рублей.

Заметно доступнее цены земли под ИЖС предлагались в г. Артеме – около 116 тыс. рублей за сотку, и в районе Вольно-Надеждинского – около 70 тыс. рублей, также снизившиеся по сравнению с 3-м кварталом 2010 г. соответственно на 18,8% и 5,8%.

Соотношение предложения участков земли под ИЖС непосредственно в основных селитебных районах Владивостока от Чуркина и Эгершельда до ф. «Заря» подвержено резким колебаниям. Особенно в центральной части города и вдоль ул. Светланской. Если по центру в первых кварталах предложение либо отсутствовало, либо было незначительным, то в третьих достигало 15-18%, а вдоль ул. Светланской, наоборот, его почти не было в третьих кварталах, но в первых доходило до 10%.

Около трети предложения в первом квартале 2011 г. приходилось на район Второй Речки, 28% - на Эгершельд, 12% - на Чуркин-Тихую-Нейбута-Снеговую, 7% - на Первую Речку и 5% - на район Луговой-Баляева-3-й Рабочей.

Менее резкие колебания предложения участков под ИЖС в пригородной зоне Владивостока, г. Артеме и в районе Вольно-Надеждинского. По этой территории предложение в первом квартале этого года распределялось следующим образом: на район Вольно-Надеждинского приходилось около трети всего предложения, на Садгород-Весеннюю – 20%, Артем – 19%, Океанскую-Садгород – 13%, ф.«Заря»-Седанку – 9% и Седанку-Океанскую – 7%.

Стоит отметить, что в последнее время заметно повысилась доля района ф. «Зари»-Седанки и района Вольно-Надеждинского и существенно снизилась доля г. Артема и района Седанки-Океанской. По остальным пригородным районам существенных изменений предложения не отмечается.

Отмеченное снижение цен на участки под ИЖС в пригородной зоне Владивостока, в Артеме и районе Вольно-Надеждинского можно объяснить выжидательной позицией покупателей. А выжидают следующие моменты: какими будут результаты аукционов земельных участков под ИЖС в районе п. Трудового, проводимых администрацией города, когда будут реконструированы дороги на выезд из Владивостока, как повлияет на этот рынок выход 400 га в районе п. Трудового под застройку большого жилого района города преимущественно в малоэтажном исполнении. А основной фактор - резкое повышение земельного налога.

Автор: Виктор Кудинов
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