Приморскому океанариуму подыскивают аквариум для доставки живой рыбы

Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" Дальневосточного отделения РАН объявил открытый аукцион на поставку и установку аквариума для транспортировки живой рыбы для нужд океанариума.

Как сообщается на сайте госзакупок, максимальная цена контракта составляет 5,940 млн рублей. Аукцион будет проведен 20 мая.

Напомним, что расходы на строительство Приморского океанариума Дальневосточного отделения РАН, который возводится во Владивостоке на острове Русский, превысят ранее запланированную смету на 4,7 млрд рублей.

"Цена проекта, по заключению Госэкспертизы, - 15,5 млрд рублей. 4,7 млрд вышли за рамки сводного сметного расчета. В смету стройки не попали декорации, макеты, научное оборудование", - сообщил в конце прошлого года директор ФГУП "Дирекция по строительству Приморского океанариума в городе Владивосток" Управления делами президента РФ Андрей ПОПЛАВСКИЙ.

Срок сдачи объекта - 1 сентября 2013 года.

Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" Дальневосточного отделения РАН строится в соответствии с поручением президента РФ.

Океанариум станет крупнейшим в стране и одним из самых крупных в мире. Общий объем воды в нем составит около 25 тыс. тонн. Два самых крупных бассейна будут вмещать около 7 тыс. тонн воды, что сопоставимо с объемом 120 железнодорожных цистерн. Толщина акрилового стекла в самом большом бассейне будет достигать 0,6 метра. Посетители смогут наблюдать за жизнью морских обитателей из подводного тоннеля шириной 2,5 метра и длиной 70 метров, оборудованного движущейся дорожкой.

Приморский океанариум будет заниматься решением научных, образовательных и культурно-просветительских задач. Кроме того, он будет принимать активное участие в сохранении редких и исчезающих видов морских и пресноводных животных и, конечно, демонстрировать туристам экспозиции, наполненные живыми обитателями.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.