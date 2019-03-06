Японцы и корейцы бросились скупать билеты во Владивосток

Аэропорт Владивостока отмечает рост пассажиропотока в феврале на 88% из Японии, на 75% - из Южной Кореи

АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ, оператор аэропорта Владивосток) отмечает в феврале резкий рост пассажиропотока на южнокорейских направлениях – на 75% по сравнению с февралем прошлого года. Основной прирост дали рейсы в города Сеул, Пусан и Тэгу.

В целом международный пассажиропоток в феврале вырос на 52%, до 96 тыс. пассажиров. В том числе на японском направлении также отмечен высокий рост (+88%) благодаря увеличению частоты выполнения рейсов в Токио и рейсам в Саппоро.

Все в январе-феврале 2019 года аэропорт обслужил 394 тыс. пассажиров, что на 25% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

В том числе на внутренних маршрутах обслужено 198 тыс. человек (рост на 10% к январю-февралю 2018 года), на международных - 196 тыс. (рост на 45%).

Досье газеты «Золотой Рог»

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2018 году услугами аэропорта воспользовалось 2,634 млн пассажиров, что на 21% превысило показатель 2017 года.