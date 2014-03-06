Владивосток все-таки получит свою ОЭЗ

Минэкономразвития намерено в ближайшее время представить в правительство заявку ОАО "Соллерс" о создании промышленно-производственной зоны на базе автомобильного производства во Владивостоке.

Минэкономразвития обсуждает возможность создания трех новых промышленно-производственных особых экономических зон (ОЭЗ) во Владивостоке, Калининграде и Вологде, сообщил директор департамента ОЭЗ, проектов развития регионов и моногородов министерства Андрей СОКОЛОВ.

"Проработки по новым особым экономическим зонам есть, они в разной степени готовности. Прежде всего, речь идет о проекте во Владивостоке, который инициировала компания "Соллерс", о создании промышленно-производственной зоны с ориентацией на автомобильное производство и с перспективой создания кластера, в том числе с привлечением "Роснефти" по созданию завода по производству пластиков, с привлечением компаний-производителей автокомпонентов, предприятий электронной промышленности, в основном из Кореи и Японии. Эта заявка прошла уже две итерации, в ближайшее время надеюсь представить этот проект в правительство", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Приморский край рассматривает возможность инвестирования 395 млн рублей в создание ОЭЗ на базе автомобильного производства "Соллерс" во Владивостоке. Планируется, что резидентами ОЭЗ станут производители автокомпонентов.

На производственной площадке "Соллерс - Дальний Восток" во Владивостоке в 2013 году было выпущено 68 тыс. 521 автомобиль, что более чем в 2 раза превышает показатель 2012 года. Площадка состоит из двух производственных компаний: ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" и ООО "Соллерс-Буссан" (СП с Mitsui, производит Toyota Land Cruiser Prado).

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.