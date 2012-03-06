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Во Владивостоке формируется реестр для получения земли
Более 250 семей, в которых воспитываются трое и более детей, официально вошли в реестр на бесплатное получение земельных участков в городе Владивостоке. Работа по рассмотрению заявлений и формированию реестра активно продолжается.
Более того, по инициативе главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА в закон, регулирующий выделение земли, на последнем заседании Заксобрания Приморского края 28 февраля внесены поправки, которые позволят получить участки под индивидуальное жилищное строительство большему числу семей.
Напомним, в ноябре 2011 года принят закон Приморского края №837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае». Однако в ходе выполнения закона выявилась неопределенность ряда юридических формулировок, из-за чего в список не могли попасть многие семьи. Например, такие, где растут дети от разных браков. Теперь такая семья сможет получить землю, если заявление подаст, к примеру, мама, имеющая трех и более детей.
Параллельно с формированием реестра специалисты администрации Владивостока ведут работу по подбору земельных участков для предоставления их гражданам (по закону семья может получить от 0,07 до 0,2 га). Причем, как поручил специалистам мэр, процесс предоставления земельных участков должен быть максимально прозрачным.
Сейчас на рассмотрении находятся земельные участки, расположенные: в районе с/т Лиман, с/т Орбита; в районе улиц Артековской, Ломаной, Курильской и многих других. Как сообщили в управлении градостроительства и архитектуры, необходимо не только найти свободные земельные участки, находящиеся в муниципальной или государственной собственности, но и должным образом сформировать их в соответствии с законодательством: провести весь комплекс инженерно-геодезических работ по созданию цифровых топографических планов земельных участков, определить границы участков, проезды, возможность подключения к инженерным сетям, разработать проекты планировки и межевания и прочее. Все это, безусловно, займет немало времени. Тем не менее согласно поправкам, земля должна быть предоставлена гражданам не позднее 180 календарных дней с момента включения в реестр.
Также в соответствии с законом все сформированные земельные участки будут включены в специальный перечень - для предоставления гражданам в соответствии с очередностью присвоения реестрового номера. Во Владивостоке специалисты рассматривают возможность выделять земельные участки, сформированные группами, в том числе для того, чтобы семьям было удобнее вести строительство.
"Золотой Рог".
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