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К 8 Марта в Приморье расцвели розы
Несмотря на новинки, регулярно появлявшиеся в цветочных магазинах в последние годы, заметных перемен, способных существенно изменить предложение на рынке, все же не происходило. Рынок демонстрировал в ассортименте в целом стабильность, как впрочем, и в ценах. Недолгое снижение объемов продаж, вызванное кризисом два-три года тому назад, сегодня практически исчезло. Рынок восстановил свои позиции, и даже, по словам Сергея СЕРГЕЕВА, владельца сети «Бизнес-букет», в этом году заметен рост продаж.
«Рост объемов продаж связан с благоприятной экономической обстановкой, - говорит Сергей Сергеев, - доллар стабилен, инфляция замедлилась и мы сохраняем цены на цветы на уровне прошлых лет. Импортная роза в зависимости от качества в предпраздничные дни будет стоить в рознице от 100 до 250 руб.».
Приморский цветочный рынок, как никакой другой в агробизнесе, до недавнего времени был почти полностью зависим от импорта. И если в стране в целом, по оценкам экспертов, доля импорта занимает стабильно на протяжении нескольких лет 90% рынка, то в Приморском крае эта доля в последние годы стала еще больше. Частные теплицы, еще не так давно поставлявшие на рынок несколько видов цветов в холодное время года, прежде всего роз и гвоздик, сегодня почти свернули производство. Едва ли не единственный цветок от местных цветоводов, который будет предложен покупателям в предпраздничные дни, – это тюльпан.
Производство этого цветка на фоне сокращающегося объема производства роз в последние годы росло. В этом же году цветоводы говорят о небывалом количестве выращенных к 8 Марта тюльпанов. По некоторым оценкам в предпраздничную неделю их количество на рынке на этот раз составит сотни тысяч. При этом цена в опте останется на уровне прошлого года – 35 руб. за цветок. В рознице цена местного тюльпана будет от 50 до 80 руб. за цветок.
В этом году впервые к 8 марта цветочный рынок Владивостока предложит розы крупного местного производителя. ОПХ «Дальневосточное», продукция которого известна под брендом «Суражевка», возродило производство роз в промышленных масштабах. Первые цветы от этого производителя появились в сентябре прошлого года, но сегодня их производство уже вышло на плановые показатели. Ежегодно «Суражевка» будет поставлять 1 млн цветов. По оценкам специалистов ОПХ «Дальневосточное», эти объемы составят порядка 10% от общего количества роз на рынке.
Роза - самый популярный цветок у покупателей, по некоторым оценкам, на долю этого цветка приходится 60% продаж. Конкурентным преимуществом местных цветов всегда было их высокое качество при доступных ценах. Это полностью натуральный продукт, экологически чистый, для сохранения свежести которого не используются химические препараты.
«Наша роза практически не уступает импортным аналогам по внешним характеристикам, у нее только бутон немного меньше по размеру, а длина стебля – обычные 80 см, - говорит директор компании «Роза ДВ», являющейся официальным дилером цветов «Суражевки», Вячеслав МАННАБЕРГ, - мы продаем ее в основном оптом, но у нас есть и розничные продажи. Например, уже сейчас заказы в розницу к празднику составляют несколько десятков тысяч штук».
Сегодня ОПХ «Дальневосточное» выращивает 6 сортов роз. При этом отпускная цена на цветок на предприятии не изменится в предпраздничные дни, что само по себе необычно для нашего рынка. Роза у производителя в опте стоит от 25 до 40 руб. «Мы работаем на объемах, а не на ценах», - говорит директор предприятия Владимир СИДОРЕНКО.
По словам Владимира Сидоренко, их продукт только начинает завоевывать рынок. Для самого предприятия этот год пробный, результаты которого определят дальнейшие планы развития этого направления в производстве.
«Мы только входим в рынок, который фактически давно сложился, в нем уже определены отношения, наработаны каналы поставок. Тем не менее, наша продукция постепенно становится популярной. Объемы поставок свежесрезанных цветов у нас стабильны, что уже оценили оптовые покупатели. А мы пока только пытаемся оценить запросы покупателей и изучить этот рынок в целом. Например, мы обнаружили, что во Владивостоке неплохо раскупают желтые розы. Но аналитические отчеты у нас появятся позже. Отработав первый год, мы сможем оценить рентабельность производства. Пока у нас цветами засажен один гектар, который до этого был задействован под производство огурцов. Если экономика производства цветов будет хорошей, если это окажется не менее выгодным производством, чем овощи, то возможно у нас появятся планы строительства новой цветочной теплицы не только для роз, но и для декоративных растений в целом».
Елена АБАШЕВА, "Золотой Рог".
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